Применшували ризики опіоїдної залежності від знеболюючих: в США великі фармкомпанії потрапили у скандал

У Каліфорнії розпочався великий судовий розгляд за фактом применшення компаніями Johnson & Johnson, підрозділом Allergan AbbVie, Teva і Endo опіоїдної залежності від препаратів для підвищення продажів своїх сильнодіючих знеболюючих. Як повідомляє медичний портал Fierce Pharma, округи Санта-Клара, Лос-Анджелес, Оріндж подали до суду на ці компанії, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі 50 млрд доларів.

«Усього в судах США наразі знаходиться понад 3 400 позовів зі штатів і міст проти виробників і дистриб'юторів опіоїдів, і цей судовий

процес може посилити тиск на компанії», — йдеться в статті.

Варто відзначити, що це друга велика справа про опіоїди в США, яка буде розглядатися в суді після того, як штат Оклахома успішно виграв позов проти компанії J&J в 2019 році. Штат вимагав 572 млн дол. компенсації, але суддя зменшив цю суму до 465 млн дол. J&J подала апеляцію і «вважає, що у неї є вагомі підстави для скасування цього судового рішення», — заявила компанія в щорічному звіті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) у лютому.

У минулому році J&J і три найбільші дистриб'ютори ліків у країні — AmerisourceBergen, Cardinal Health і McKesson — запропонували угоду на 26 млрд дол. зі штатами та містами. Угода все ще знаходиться на розгляді, але, за даними Комісії з цінних паперів і бірж США, J&J виділила 5 млрд дол. на врегулювання претензій по опіоїдах.

Teva, в свою чергу, запропонувала 250 млн дол. готівкою і безкоштовні ліки на суму 23 млрд дол. для врегулювання претензій до компанії, але ця пропозиція також ще не врегульована. Ще в лютому генеральний директор Teva Карі Шульц сказав аналітикам, що, на його думку, компанія «близька» до підписання угоди, але є «різниця між близькістю і остаточним підписанням чого-небудь».

«Я думаю, що нам потрібен поштовх, щоб всі зібралися разом і остаточно врегулювали суперечки в цій області судових розглядів з приводу опіоїдів», — додав він.

Тепер, йдеться у статі, коли судові процеси відновлюються після затримок через пандемію COVID-19, тиск інтенсивних і дорогих судових розглядів може змусити сторони дійти згоди.

Тим часом, пишуть журналісти, в наступному місяці три дистриб'ютори лікарських засобів за аналогічними позовами постануть перед судом у Західній Вірджинії. Ще один судовий розгляд намічено на червень в Нью-Йорку у справі проти виробників і дистриб'юторів ліків.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в період з 1999 по 2019 рік від передозування опіоїдами в США померло близько 500 тисяч чоловік.

Крім чотирьох виробників ліків, які постануть перед судом в Каліфорнії, ще один постачальник опіоїдів, Purdue Pharma, оголосив про банкрутство і веде переговори про виплату мільярдів своїм кредиторам.

Нагадаємо, суд Франції оштрафував одну з найбільших фармацевтичних компаній країни Servier на 2,7 мільйона євро, визнавши її винною в обмані і ненавмисному вбивстві через ліки від діабету Mediator, які спричинили смерть близько 2 тисяч осіб. Раніше словенського фармгіганта KRKA звинуватили в тому, що компанія більше 10 років займалася підкупом лікарів у Румунії. За даними ЗМІ, компанія виплачувала лікарям близько 10% від вартості виписаних рецептів. Завдяки такій схемі KRKA різко підвищила продаж, а держава закуповувала препарати компанії на суму кілька мільйонів євро на рік.

У 2014 році Єврокомісія оштрафувала на 427,7 млн євро кілька фармацевтичних компаній, яких було викрито у монопольній змові. За даними Єврокомісії, компанії KRKA, Lupin, Teva, Matrix і Niche/Unichem домовилися з французьким фармгігантом Servier. Учасники угоди пообіцяли почекати з випуском своїх генеричних препаратів від тиску, які конкурували б з оригінальним препаратом «Периндоприл». В результаті KRKA заплатила 10 млн євро штрафу.

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