Уханський, південноафриканський, британський: на який штам хворіє більшість киян

Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі циркулює понад шість уже актуальних штамів, їх кількість постійно збільшується. Таке в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» зазначив голова Держпродспоживслуби Києва Олег Рубан.

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Як зауважив Олег Рубан, щодо актуальних штамів, виявлених і підтверджених в Україні, — це уханський, південноафриканський та британський. За даними Центру громадського здоров'я, серед хворих киян, які перебувають в госпіталях, у 80% циркулює британський штам. Він не лише агресивний, а й викликає захворювання у людей віком від 20 до 40 років. Його особливістю є те, що хвороба протікає у більш важкій формі та більш тривалий період.

Чиновник додає, що наразі британський штам дійсно небезпечний. Водночас минулого року було зафіксовано 12 тисяч мутацій даного збудника. Цікаво, що вченими світу щотижня фіксуються нові мутації коронавірусу і вони ще з'являтимуться.

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Тому люди не повинні нехтувати протиепідемічними заходами. Йдеться навіть про тих, хто вже перехворів.

«Сьогодні головне завдання людей — у випадку виявлення будь-якого симптому захворювання одразу звертатись за медичною допомогою, встановлення діагнозу й ізолювання хворого. Адже у людей з ослабленим імунітетом є ризик виникнення нового мутаційного штаму», — переконує Олег Рубан.

Адже поширенню інфекції, зокрема в столиці, сприяло те, що 90% роботодавців змушували їздили в офіси співробітників, які працювали у закритих приміщеннях.

Детальніше про ситуацію з коронавірусною хворобою в столиці, штами, які циркулюють Україною читайте в ексклюзивному інтерв'ю Олега Рубана «ФАКТАМ» — «Про завершення локдауну в столиці, де найчастіше інфікуються кияни і чи є місця в лікарнях».

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