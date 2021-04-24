Як часто українці повторно хворіють на коронавірус, і хто має вищі шанси інфікуватись

На переконання голови Держпродспоживслужби Олега Рубана, повторне захворювання на коронавірус — це більше виняток, ніж правило. Здебільшого вдруге чи й втретє хворіють люди з ураженою імунною системою та ті, хто у своїй професійній діяльності частіше стикається зі збудником.

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«Сьогодні, можна сказати, у світі поодинокі випадки повторного зараження. Водночас варто пам'ятати, циркуляція нових збудників і штамів, які з'явились після мутації, можуть викликати захворювання й воно протікатиме не з тими клінічними проявами, як це було при першому інфікуванні», — додає Олег Рубан.

До слова, багатьох українців хвилює питання — чи впливає важкий перебіг хвороби на шанси повторно інфікуватись. Адже побутує думка, хто важче перехворів, той має сильніші антитіла тому й вірогідність захворіти вдруге чи й втретє — вкрай низька.

Проте Олег Рубан переконує, що подібні твердження необґрунтовані. Адже українські вчені проводили дослідження, але, на жаль, не виявили кореляції між складним перебігом хвороби та антитілами до вірусу. Принаймні наразі досліджень, які б це доводили немає. Водночас після тяжких випадків дійсно антитіла виявляють протягом чотирьох-шести місяців.

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«Слід пам'ятати, що основний захист від COVID-19 — не на рівні Б-клітиного імунітету, тобто антитіл, а на рівні Т-клітинного, який, на жаль, в Україні неможливо виявити та підтвердити. Тому антитіла не завжди вказують на захист людини від інфікування, проте їх наявність — це добре», — зауважує Олег Рубан.

Детальніше про ситуацію з коронавірусною хворобою в столиці, штами, які циркулюють Україною читайте в ексклюзивному інтерв'ю Олега Рубана «ФАКТАМ» — «Про завершення локдауну в столиці, де найчастіше інфікуються кияни і чи є місця в лікарнях».

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