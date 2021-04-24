26 квітня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість терапевт Світлана Наскалова

— Похилий вік вважається фактором ризику багатьох захворювань. Тому треба хоча б раз на рік відвідати лікаря і обстежитися, щоб захопити хворобу на самому початку, — пояснює лікар-терапевт вищої категорії, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України Світлана Наскалова. — Пацієнт здає загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімію крові, ліпідограму. Ми вимірюємо тиск, пульс, призначаємо огляд окуліста, гінеколога або уролога, УЗД органів черевної порожнини, малого таза, щитоподібної залози. Обов'язково визначаємо рівень цукру в крові.

— А якщо він трохи підвищений?

— При показнику вище 6,1 ммоль / літр призначаємо глюкозотолерантний тест. Пацієнт натщесерце випиває склянку теплої води з розчиненою глюкозою (75 грамів) і через дві години здає аналіз на цукор. Показник вище 7,8 вказує на порушення толерантності до вуглеводів (цей стан називається переддіабетом), а більше 11,1 — на цукровий діабет.

Пацієнти з переддіабетом часто запитують про дієту. Але суворе дієтичне харчування може тривати не більше двох тижнів. Головне — харчуватися повноцінно і по режиму: їсти кожні дві-три години. Навіть на з'їдене яблуко підшлункова залоза повинна виробити ферменти, щоб його перетравити.

— Що робити, якщо після перенесеного COVID-19 людину турбують сильна втома, слабкість, порушення сну?

— Якщо виключені захворювання, що викликають ці та інші симптоми, лікар дає рекомендації по харчуванню, режиму дня. Призначає вітаміни. Добре також приймати препарат мелатонін. Він нормалізує не тільки сон, а й сприяє зниженню рівня глюкози в крові, покращує настрій, підвищує працездатність.



Як попередити розвиток цукрового діабету? Яке обстеження призначають при підвищеному тиску? Що допоможе впоратися зі слабкістю і втомою, налагодити сон? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 26 квітня, з 12:00 до 13:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість терапевт кандидат медичних наук Світлана Сергіївна Наскалова. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 6 травня

Тим часом вчені встановили, що вживання цибулі сприяє не тільки підвищенню імунітету, але й зміцненню кісток. Крім того, цей овоч має омолоджувальний ефект.

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