Україна працює над створенням власної вакцини від коронавируса: стали відомі деталі

Україна зберігає плани розробки вітчизняної вакцини від COVID-19. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами Степанова, вже є два кандидати, яким можуть довірити розробку вакцини, причому один з них проводить наукові розробки, досягнувши стабілізації лікарської форми.

Також є альтернативний формат розробки вакцини.

«Там (у іншого кандидата. — Авт.) Інший формат наукової розробки. Ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину», — сказав Степанов, нагадавши, що в державному бюджеті на 2021 року було передбачено асигнування на створення так званого біокластера на будівництво лабораторії (100 млн гривень).

Нагадаємо, ще в жовтні 2020 року президентові Зеленському доповіли про результати доклінічної фази дослідження препарату, який вважається кандидатом в національні вакцини від COVID-19. Тоді один з розробників — міжнародний експерт в галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов — зазначив, що майбутній препарат може допомогти боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, що постійно мутують.

У січні 2021 року представники ОПЗЖ заявили про досягнення домовленостей з розробниками російської вакцини Sputnik V про виробництво препарату в Україні, на потужностях харківського підприємства «Біолік», проте в МОЗ України цю заявку відхилили.

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