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Здоров'я та медицина

5 травня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість дієтолог Олег Швець

16:47 4 травня 2021
лікар

Хворі COVID-19 часто скаржаться, що їжа втрачає смак, погіршується апетит. Не менше проблем і після одужання: їсти не хочеться. Що робити?

— Постарайтеся усвідомити, що це тимчасовий стан, — пояснює президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук Олег Швець. — Щоб рецептори краще відчували смак їжі, додавайте в їжу прянощі та приправи (куркуму, чорний і каєнський перець, паприку). Скоро з'явиться врожай ароматичних трав — петрушки, кропу, м'яти, є вони і в сушеному вигляді.

Слід пити більше рідини — води, кави, чаю. А ось спиртне краще залишити для особливих випадків. Думка, що горілка з перцем найкращі ліки проти вірусів, це помилка. Спиртне послаблює імунну відповідь і робить людину більш уразливою.

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— Як харчуватися після хвороби?

— Якщо денний раціон представити у вигляді тарілки, то 70−75 відсотків повинна займати рослинна їжа: овочі, фрукти, ягоди, зелень, крупи, насіння, горіхи. Здорова тарілка — основа міцного імунітету. Його підсилюють нутрицевтики — дієтичні добавки з біологічно активними речовинами. Найбільш корисні ті, які містяться у натуральних продуктах, наприклад, морській рибі, яка багата вітаміном D і омега-3 жирними кислотами. Рибні страви бажано їсти два-три рази на тиждень. Цінний слабосолоний оселедець. У тиждень корисно з'їдати його близько 400 грамів.

— Що ще корисно?

— Пробіотики, які містяться у кисломолочних продуктах, квашених овочах. Вони конкурують у кишківнику з патогенною флорою. Цитрусові — відмінне джерело біофлавоноїдів (наприклад, гесперидину) і вітаміну С, що поліпшують роботу імунної системи. Вітаміну С багато і в солодкому перці, помідорах, броколі. Важливі мікроелементи, зокрема цинк і селен. Тому не варто ігнорувати продукти тваринного походження — м'ясо, субпродукти, яйця. Повноцінний раціон підсилює імунну відповідь проти вірусів.


Як поліпшити апетит після коронавірусу? Чим небезпечне передозування вітамінів С і D? Як підтримати імунітет за допомогою харчування?

На ці та інші запитання наших читачів у середу, 5 травня, з 10:00 до 11:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість дієтолог, кандидат медичних наук Олег Віталійович Швець.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 13 травня

Як з'ясували вчені, черемша покращує кровообіг і знижує рівень холестерину.

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