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Здоров'я та медицина

Коліться на здоров'я: МОЗ розкрив склад вакцини Pfizer

22:59 5 травня 2021
вакцина

МОЗ розкрив повний склад вакцини Pfizer-BioNTech, використовуваної для імунізації проти COVID-19. Діючим компонентом є матрична РНК. Крім того, до складу входять близько десятка допоміжних речовин, повідомляють в міністерстві.

вакцина

Вакцина розроблена німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Вакцина дозволена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

В Україну поки що надійшла невелика партія вакцини Pfizer-BioNTech — 117 тисяч доз. Їх розподіляють між підрозділами Держприкордонслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій і будинками для людей похилого віку.

фото sciencemag.org

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