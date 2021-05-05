Коліться на здоров'я: МОЗ розкрив склад вакцини Pfizer

МОЗ розкрив повний склад вакцини Pfizer-BioNTech, використовуваної для імунізації проти COVID-19. Діючим компонентом є матрична РНК. Крім того, до складу входять близько десятка допоміжних речовин, повідомляють в міністерстві.

Вакцина розроблена німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Вакцина дозволена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

В Україну поки що надійшла невелика партія вакцини Pfizer-BioNTech — 117 тисяч доз. Їх розподіляють між підрозділами Держприкордонслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій і будинками для людей похилого віку.

фото sciencemag.org

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