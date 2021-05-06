«Боялася, що після видалення пухлини мозку не зможу ні ходити, ні говорити. На щастя, все обійшлося»

Про вроджені утворення в мозку до певного часу людина може не здогадуватися: якщо ніяких симптомів немає, то ніхто не призначить дитині МРТ головного мозку. А між тим судинні новоутворення можуть стати бомбою уповільненої дії. До таких відносяться і каверноми.

— Епілептичні напади у мене траплялися і раніше, але в останні три роки вони істотно почастішали, — каже 22-річна Дарина. — Крім того, через страшний біль у правій нозі мені стало складно пересуватися. Бувало, віднімалася вся права частина тіла. Але у Кривому Розі місцеві лікарі робили акцент на лікуванні мого остеохондрозу, говорили, що «потрібно просто пролікувати спину». Дивно, але такий симптом, як напади епілепсії, вони ігнорували.

Я ж не розуміла, що такими можуть бути прояви судинної пухлини, що розвивалася в мозку, — каверноми, яка виникає з кровоносних капілярів. Попри доброякісну природу такі пухлини часто призводять до порушення роботи головного мозку. Про це мені розповів нейрохірург Антон Шкіряк, до якого мама записала мене на консультацію. Доктор після детального дослідження виявив каверному та кісту в острівцевій частині головного мозку. Він же попередив, що знадобиться складна операція, щоб прибрати це новоутворення. Зона була небезпечна. Тому я боялася, що після операції не зможу ні ходити, ні говорити. На щастя, скрупульозна підготовка до операції та сучасне обладнання дали бажаний результат.

Дарина людина творча: захоплюється фотографією, пише літературні твори, малює.

— Пухлина зачепила ту частину головного мозку, з якою пов'язані не тільки мова, рухи і емоції, а також центри, що відповідають за аудіовізуальне сприйняття, — продовжує дівчина. — Під час хвороби я не сприймала світ настільки яскравим, яким він є насправді, і, звичайно ж, це позначилося на моїх взаєминах з мистецтвом.

— Якою була ваша перша реакція, коли ви дізналися про те, що знадобиться трепанація черепа, про ризики, пов'язані з операцією? Вам було страшно?

— Ні. Та й варіантів було всього два: «так» чи «однозначно так». А ось у батьків і чоловіка, на відміну від мене, був шок. Мені було не те щоб все одно, але я хапалася за будь-яку можливість порятунку. Не було страху перед операцією, був страх перед тим, що ще трохи — і може статися найгірше.

Про те, наскільки часто діагностують такі новоутворення, як у Дарини, я попросила розповісти головного лікаря Shkiriak Clinik нейрохірурга-онколога Антона Шкіряка.

— Такі аномалії судин зустрічаються не так часто, — говорить Антон Шкіряк, — але прояви можуть бути типовими і для інших захворювань, тому поставити діагноз не завжди просто.

— Які це прояви?

— Епілептичні напади, нудота, запаморочення, втрата свідомості, головний біль. Або, наприклад, патологічна втома: людина спить десять годин, ніби мала б виспатися, а у неї немає сил. Бувають ситуації, коли судинні патології забирають кров з певних ділянок головного мозку і таким чином викликають у пацієнта незначну ішемію, що й може спровокувати перераховані вище симптоми. Тому треба прислухатися до свого організму та при необхідності вчасно обстежитися.

«Судинна пухлина у Дарини була розміром близько семи міліметрів»

Нейрохірург-онколог Антон Шкіряк пояснив, що багато залежить від розташування пухлини: існують каверноми, які не викликають абсолютно ніяких симптомів, але якщо у людини раптово піднявся тиск, вона впала, то може спонтанно виникнути кровотеча у каверномі, що призводить до крововиливу в мозок.

— Людина може померти за кілька хвилин, і тільки потім стає зрозуміло, що було першопричиною, — продовжує Антон Шкіряк. — А якщо навіть вдається вчасно доставити її в лікарню, то наслідки крововиливу сумні, пацієнт стане людиною з інвалідністю.

— Важко було поставити Дарині точний діагноз?

— Їй проводили чимало обстежень, але вони не давали пояснення, що ж може викликати такі симптоми. І тільки коли ми зробили МРТ на високочутливому трьохтесловому апараті, у зрізі менше міліметра змогли роздивитися так званий конгломерат судин розміром не більше семи міліметрів. На вигляд це була абсолютно здорова тканина. Ускладнювала історію хвороби наявність кістозного утворення неподалік від каверноми. Судячи з усього, в якийсь період пухлина дала невелику кровотечу і трансформувала тканину, яка перебувала в крові. Це стало фундаментом для формування кісти.

— Для підготовки до операції ви використовували 3D-моделювання?

— Так звичайно. Робиться МРТ, після чого лікар вводить дані в комп'ютер і будує тривимірну модель головного мозку. Це спрощує процес проведення операції, так як дає нам розуміння, яким чином будемо діяти під час вилучення пухлини.

3D-моделювання Антон Шкіряк використовує практично при всіх пухлинах, тому що так безпечніше за все підступитися до утворення і виключити його з кровотоку. «Потрібно розуміти, які судини оточують утворення, а також скільки їх — це дуже важливо. Сучасна нейрохірургія вже не може існувати без 3D-моделювання», — говорить лікар.

— Які були ризики під час операції?

— Чесно кажучи, особливих не було. Ми намагаємося не просто мінімізувати ризики, а перестрахуватися: підготовлена команда фахівців — нейрохірургів, анестезіологів, в операції задіяні інтраопераційні нейромонітори, використовуємо матеріали та інструменти найвищої якості. Наша мета — щоб пацієнт на другий день після операції встав і на сьомий день пішов додому.

Антон Шкіряк: «Зазвичай на другий день після операції ми піднімаємо пацієнта і він починає ходити, а на сьомий - відправляється додому. Але, звичайно, все залежить від самопочуття». Фото надано Антоном Шкіряком

— Яким інструментом виконується така операція?

— Існує спеціальна пилка, що працює зі швидкістю 80 тисяч обертів на хвилину, яка має діамантове нанонапилення, завдяки чому робить дуже тонкі прорізи в черепі. Частину кісткової тканини черепа я консервую до кінця операції у спеціальному розчині і пізніше пришиваю назад за допомогою особливих ниток. А саме утворення видаляється за допомогою одного з найсучасніших кавітаційних діссекторів американського виробництва.

«У мене емоції були приглушеними, а ось рідні дуже переживали»

— Про що ви подумали, коли тільки відкрили очі? — питаю у Дарини.

— Перша думка була зателефонувати чоловіку. Емоції були приглушеними протягом постопераційного періоду, тому рідні, безумовно, переживали набагато більше, ніж я. Навіть зараз, після успішно проведеної операції, чоловік прокидається серед ночі, щоб перевірити, чи жива я, тому що траплялося, коли під час чергового судомного нападу я була за крок від смерті.

Дивно, що навіть у домашнього улюбленця Дарини, песика Герди, яка ні на крок не відходила від господині в такий нелегкий період, також знайшли пухлину. Тварину успішно прооперували в ветклініці. «Мый собака — найкращий. Герда подолала зі мною всі мої проблеми і залишається відданою мені. А я — їй», — каже Дарина.

«Мій песик Герда постійно допомагала мені долати складні життєві періоди, - говорить Дарина. - Нещодавно вона теж перенесла операцію - їй довелося видалити пухлину »

— Чи є якісь обмеження, пов'язані з вашим станом?

— Від солодкого доводиться утримуватися. Глюкоза миттєво впливає на процеси в головному мозку, виробляючи велику кількість енергії. У моєму випадку це може стати причиною нових епілептичних нападів, тому вживання ненатуральних солодощів заборонено. Зараз в моєму раціоні зовсім невелика кількість фруктів, і я суворо дотримуюся таких обмежень.

З недавніх пір Дарина змінила стиль зачіски.

— Я прекрасно розуміла, що перед операцією мені доведеться попрощатися з довгим волоссям, і була готова до цього, — згадує Дарина. — Правда, мені запропонували зістригти їх лише з одного боку голови, там, де повинні були виконати трепанацію, але я вирішила зістригти їх повністю. Зате зараз можу змінювати імідж в залежності від настрою: іноді вдягаю перуки, іноді ходжу з коротким волоссям.

— Чи існують якісь особливості ведення таких пацієнтів після операції? — питаю у Антона Шкіряка.

— Сама реабілітація проходить досить швидко. Вже на другий день після операції ми пропонуємо пацієнтам сідати, стояти. Але, звичайно, все залежить від самопочуття.

Антон Антонович Шкіряк не тільки успішно проводить нейрохірургічні операції, але є також експертом соціальних програм на центральних телеканалах країни. Він ділиться яскравими історіями одужання своїх пацієнтів на особистій сторінці в Instagram, а також раз на тиждень викладає медичні освітні випуски на YouTube-каналі. Адже людям необхідно знати якомога більше про те, як працює їхній організм.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про одеситку Ксенію, якій на п'ятому місяці вагітності київські нейрохірурги видалили величезну пухлину мозку.

Фото з сімейного альбому

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