Що робити, якщо важко дихати після перенесеного CОVID-19: на прямій лінії «ФАКТІВ» пульмонолог

Захворюваність на COVID-19 зменшилася. Можна трохи заспокоїтися?

— На жаль, ні, адже прискорити поширення вірусу може велика кількість травневих вихідних, — пояснює торакальний хірург вищої категорії, пульмонолог, доцент Київського медичного університету, кандидат медичних наук Євген Симонець. — Люди були в церкві, зустрічалися з родичами та друзями, тепер збираються відвідати могили рідних. І не варто очікувати, що всі будуть носити маски та обробляти руки.

— Чим пояснити, що COVID-19 «помолодшав» і «поважчав»?

— Зараз вірус мутує і симптоми хвороби з'являються раніше. На початку епідемії інкубаційний період був до двох тижнів, а зараз триває два-три, максимум п'ять днів. Хворі люди знайомляться з протоколами, купують пульсоксиметри, займаються самолікуванням, побоюючись стаціонару. Сидять вдома до останнього, а потім потрапляють відразу у відділення інтенсивної терапії та реанімації.

— Багато хто скаржиться на «телефонне» лікування сімейних лікарів.

— Вірусні пневмоніти в більшості своїй німі. Якщо лікар навіть і прослухає легені, то з високою ймовірністю нічого не почує. Максимум — жорстке дихання.

— Що робити, якщо після виписки зі стаціонару важко дихати?

— Шукати кисневий концентратор. У пацієнтів з великим ураженням легеневої тканини формується пневмофіброз і емфізема верхівок легень. Їм не вистачає кисню, легені не забезпечують правильний газообмін — розвивається дихальна недостатність.

Чим небезпечні для легень нові штами коронавірусу? Як поліпшити сатурацію? Які вправи дихальної гімнастики корисні для відновлення легень? На ці та інші запитання наших читачів у вівторок, 11 травня, з 11:00 до 12:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість торакальний хірург, пульмонолог Євген Миколайович Симонець. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте Ваші питання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 20 травня

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Фото: pixabay

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