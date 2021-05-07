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Здоров'я та медицина

11 травня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість пульмонолог Євген Симонець

16:54 10 травня 2021
лікар

Хоча захворюваність на COVID-19 зменшилася, заспокоюватися рано.

— Прискорити поширення вірусу може велика кількість травневих вихідних, — пояснює торакальний хірург вищої категорії, пульмонолог, доцент Київського медичного університету, кандидат медичних наук Євген Симонець. — Люди були в церкві, зустрічалися з родичами і друзями, тепер збираються відвідати могили рідних. І не варто очікувати, що всі будуть носити маски та обробляти руки.

— Чим пояснити, що COVID-19 «помолодшав» і «поважчав»?

— Зараз вірус мутує і симптоми хвороби з'являються раніше. Спершу інкубаційний період був до двох тижнів, а зараз триває два-три, максимум п'ять днів. Хворі люди знайомляться з протоколами, купують пульсоксиметри, займаються самолікуванням, побоюючись стаціонару. Сидять вдома до останнього, потрапляючи відразу до відділення інтенсивної терапії та реанімації.

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— Багато хто скаржиться на «телефонне» лікування сімейних лікарів.

— Вірусні пневмоніти в більшості своїй німі. Якщо навіть лікар прослухає легені, то з високою ймовірністю нічого не почує. Максимум — жорстке дихання.

— Що робити, якщо після виписки зі стаціонару важко дихати?

— Шукати кисневий концентратор. У пацієнтів з великим ураженням легеневої тканини формується пневмофіброз і емфізема верхівок легенів. Їм не вистачає кисню, легені не забезпечують правильний газообмін — розвивається дихальна недостатність.

Чим небезпечні для легень нові штами коронавірусу? Як поліпшити сатурацію? Які вправи дихальної гімнастики корисні для відновлення легенів?

На ці та інші запитання наших читачів у вівторок, 11 травня, з 11:00 до 12:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість торакальний хірург, пульмонолог Євген Миколайович Симонець.

Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте Ваші питання на електронну адресу [email protected]

Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 20 травня

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