Стрес після коронавірусу викликає хронічну втому: як собі допомогти

Відоме визначення «Ми є те, що ми їмо» можна перефразувати так: «Ми є те, про що ми думаємо». Особливо зрозумілою ця фраза стає у зв'язку з пандемією коронавірусу. Кожен випуск новин супроводжується статистикою: «Захворіли… Одужали… Померли…» Щодня ми чуємо історії тих, хто переніс захворювання вкрай важко: рятували в реанімації, без кисневої маски обходитися не міг, ураження легень 70 відсотків, сатурація була 65 відсотків. І ще добре, якщо людина вижила…

— Це реальні історії, причому найяскравіші, ті, які довго залишаються в пам'яті читачів, глядачів, — каже відома невролог кандидат медичних наук Тетяна Майкова. — Ну не стануть же журналісти писати про пацієнтів, які перехворіли легко. Але саме важкі історії можуть ускладнити перебіг хвороби у людей, яким ще належить захворіти. Ланцюжок відомий: паніка, страх, тривожність ведуть до порушення роботи нервової системи. Її стан залежить від того, як функціонує мозок, які команди він дає імунітету, гормональній системі. Порушиться одна ланка — і організм неправильно відреагує на вторгнення збудника, та ще того, з яким раніше не був знайомий. До COVID-19 у нас немає специфічного імунітету. Тому, зіткнувшись з таким збудником, організм витрачає особливо багато енергії, а енергетичні запаси вже виснажені постійним стресом, підвищеною тривожністю. І коло замикається.

— Що ж робити, щоб підготуватися до зустрічі з вірусом? Адже не можна просто заборонити собі тривожитися. А про тяжкий перебіг хвороби ми дізнаємося не тільки з Інтернету, телепрограм і газет. Багато знайомих хворіють важко. Є й ті, у кого коронавірус забрав життя.

— Але навіть серед знайомих чимало перехворіли легко. Однак мозок вибірково підходить до інформації. На відміну від статистики, згідно з якою легкі форми переважають. Я лише хочу підкреслити, наскільки важливий емоційний настрій. Від нього завжди залежать реакції мозку. Якщо вони збудливі, то запускається важкий респіраторний синдром, страждає вироблення нейрогормонів, інших важливих речовин.

Дослідження, проведене американськими вченими, довело: люди, які за показниками постійно приймають нейролептики (препарати, що зменшують збудження нервової системи), рідше хворіють на коронавірусну хворобу або вона у них протікає легко. Звідси висновок: знизивши збудливі реакції мозку, можна вберегти пацієнта від «жорсткого» сценарію. І для цього досить простих рекомендацій: пити заспокійливі трав'яні чаї, звести до мінімуму вживання напоїв, що містять кофеїн (кава, міцний чай). Відмінно гасять збудження і знімають стрес ходьба, зарядка, навіть не дуже інтенсивна. І, як підкреслюють вже багато лікарів, необхідний правильний режим дня: лягати спати не пізніше 23:00, тому що важливі гормони та енергетичні молекули (АТФ) виробляються саме в першій половині ночі. Для відпочинку дорослій людині зазвичай достатньо восьми годин, і все ж вставати краще без будильника, оскільки різке пробудження викликає стресову реакцію. Всі ці заходи допомагають знизити ризик важкого перебігу будь-якого ГРВІ — як грипу, так і коронавірусу.

— Багато хто стверджує, що вони «сови» і тому рано лягати спати не можуть…

— Серед моїх пацієнтів теж такі є. Але я вважаю, що «сов» немає, а всі люди «жайворонки», тому що так влаштований наш біологічний годинник, згідно з яким діють органи, в тому числі мозок, і системи, включаючи нервову. За те, що людина намагається «пересунути стрілки», організм розплачується — захворює.

— Ті, хто перехворіли на коронавірус, часто скаржаться на слабкість, хронічну втому, яка зберігається кілька місяців. З чим це пов'язано?

— Відчуття слабкості, втоми — один з головних симптомів захворювання, яке й після хвороби залишається надовго. Це наслідок перенапруги систем регуляції — імунної, нервової, гормональної. Захворівши на коронавірус, людина приймає ліки — протизапальні, включаючи антибіотики. При тяжкому перебігу їй вводять гормональні препарати, дають кисень. А всі ці речовини змушують нервову систему перебудовуватися, витрачаючи енергію. Потім кисень скасовують — і знову потрібна перебудова, і знову організм переживає стрес. Це і є нервове виснаження.

Щоб організм відновився, потрібен час. А прискорити процес можна, тільки зробивши над собою зусилля: дотримуватися режиму, правильно харчуватися, відправитися в парк, в ліс, щоб отримувати природний кисень. Треба рухатися, поступово збільшуючи навантаження. Але найважливіше для якнайшвидшого відновлення — позитивні емоції, завдяки яким ви відчуваєте радість життя.

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