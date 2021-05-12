У Київському центрі нефрології пересадили нирку мертвої людини живій

Незабаром після того, як у столичному «Охматдиті» повідомили про першу в історії клініки операцію з трансплантації нирки, медики Київського міського центру нефрології вперше посмертно трансплантували нирку.

Операцію зробили 40-річному столичному жителю, нирки якого повністю втратили свою функцію ще у 2016 році, повідомляють у КМДА .

Останні роки чоловік тричі на тиждень проходив гемодіаліз. Донором для нього став 57-річний пацієнт, який потрапив до лікарні з гострим геморагічним інсультом — медикам не вдалося врятувати його життя. Консиліум лікарів діагностував смерть мозку, а дружина чоловіка погодилася на донорство.

«Операція тривала три години. Донорська нирка запрацювала відразу ж на операційному столі», — повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник і додав, що стан пацієнта після операції стабільний.

Ексклюзивний матеріал про хлопчика, якому першому в Україні пересадили кістковий мозок від нерідного донора, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Миколи Поворозника в соціальних мережах.

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