«Наречена помітила незвичайну родимку у мене на спині. Виявилося, вчасно: це була меланома »

З 17 по 23 травня можна відправити фото підозрілого новоутворення на сайт stop-melanoma.net і отримати рекомендації спеціаліста, а 24 травня, в День меланоми, одержати безкоштовну консультацію

«У тебе на спині якась підозріла родимка, — сказала Ольга. — Піди перевір!»

— Мені дуже не хотілося йти до лікаря, але моя дівчина наполягла, та й сам я відчував: організм подає якісь сигнали, — згадує 32-річний Кирило. — Було відчуття, що на спині є місце, до якого хочеться доторкнутися. Дерматолог в поліклініці, побачивши мою родимку, відразу сказав: «Це щось погане». Звичайно, я злякався і, не відкладаючи на потім, відправився в клініку дерматології Ольги Богомолець. Там лікар запідозрив, що у мене меланома, хоча остаточний діагноз був поставлений після гістології. З того часу пройшло два роки.

— Ви звернулися в клініку вчасно?

— Думаю, так. В усякому випадку меланому, яка була розміром близько сантиметра, мені видалили. Шрам залишився великий — до десяти сантиметрів, тому що прибрати треба було не тільки саму меланому, а й прилеглі тканини. Порекомендували регулярно спостерігатися у лікаря.

— Як часто приходити на консультацію?

— Спочатку кожні три місяці треба було перевіряти стан лімфовузлів, робити УЗД внутрішніх органів. Потім проходив обстеження раз на півроку. Імунотерапія, яку призначають у більш важких випадках, мені не знадобилася. Маю велику надію, що все позаду.

— Раніше ви знали про існування меланоми?

— Слово це чув, знав, що родимки бувають небезпечними, але чим загрожує захворювання, навіть уявити не міг. Тепер думаю, що мені просто пощастило: наречена помітила новоутворення вчасно і фактично врятувала мені життя.

Майже 30 років відомий дерматолог Ольга Богомолець робить все для того, щоб люди в Україні знали, що таке меланома, чим вона небезпечна і, побачивши ознаки переродження родимки, якнайшвидше зверталися до фахівців. Тому що тяжкість захворювання, його смертоносність залежать саме від того, вчасно людина звернулася до лікаря або запізнилася.

— Для того щоб розпізнати меланому, не потрібно робити рентген, УЗД, МРТ, КТ, немає необхідності в дорогих обстеженнях, на відміну від інших видів раку, — говорить керівник Клініки дерматокосметології, відомий лікар Ольга Богомолець. — Досить звернути увагу на свою незвичайну родимку і піти до лікаря. Якщо він професійний, уважний і небайдужий, то обов'язково розпізнає природу родимки, роздивившись новоутворення за допомогою дерматоскопа.

— День меланоми в цьому році буде проходити 13-й раз. Скількох пацієнтів в цілому вже вдалося обстежити?

— Майже півмільйона. Але, щоб це стало можливим, треба рухатися в двох напрямках. Перш за все, навчити пацієнтів помічати ознаки переродження родимки. Для цього я придумала просту абревіатуру — АКОРД. Кожна буква означає одну з ознак: А — асиметрія (віртуальна вісь ділить родимку на нерівні половинки), К — край (він стає нерівним), може з’явитись кровоточивість, О — окрас (колір родимки змінюється), Р — розмір (новоутворення стає ширшим або більш опуклим), Д — динаміка (важливі будь-які зміни родимки: випадають волосинки, з'являються скоринки). Донести цю інформацію до людей нам дуже допомогли журналісти різних видань, радіо і телебачення. Але проблема полягала ще і в тому, що на початку 90-х про меланому дуже мало знали лікарі. І ми зайнялися їхньою підготовкою, організовуючи медичні конференції, практичні заняття. Зрештою вдалося досягти головного — смертність від меланоми, яка в Україні сягала 95 відсотків (для порівняння, в США вона тоді складала п'ять відсотків) поступово почала знижуватися.

«Ще 30 років тому в душових студентських гуртожитків в США були наклейки з ознаками переродження родимки»

У травні ось уже багато років я пишу про пацієнтів, яких вдалося врятувати від меланоми. Їхні історії в чомусь схожі: випадково потрапила в поле зору підозріла родимка. Людина не стала чекати, що «саме пройде», звернулася до лікаря (до речі, багато хто робить це саме в День меланоми) — і виявилося, що прийшла вчасно. В одних випадках, як у героя нинішньої публікації Кирила, досить було видалити новоутворення, в інших знадобилася хіміо- або імунотерапія. Але історія закінчилася тим, що людину вилікували. На жаль, так буває не завжди. І замовчувати цей факт — значить, недооцінювати підступність хвороби. Адже смертність від меланоми, особливо від запущених її форм, дуже висока. Хвороба може давати метастази, вражаючи будь-які органи. Але завдяки наполегливій і планомірній роботі вітчизняних дерматологів смертність поступово знижується. А почалася ця робота з того, що молодий лікар Ольга Богомолець в 1991 році відправилася на Всесвітній конгрес дерматологів в США. І те, про що вона дізналася в Америці, її шокувало.

— У той час в Україні діагноз меланома звучав як вирок: він означав, що людині залишалося жити буквально кілька місяців або в кращому випадку кілька років, — згадує Ольга Богомолець. — А в США, як виявилося, смертність від меланоми становила п'ять відсотків! Інформація стала для мене цивілізаційним шоком. Я побачила хлопців і дівчат мого віку, які відкрито говорили: «Так, у мене була меланома, але я живу, займаюся бізнесом, народжую дітей, будую плани на майбутнє!» Для мене було незрозуміло, чому у нас не так.

— І чому ж?

— Через необізнаність. Методи діагностики були ті жсамі, методи лікування були ті ж, тільки у нас більшість хворих вмирало, тому що вони не приходили вчасно за допомогою.

В Америці, в гуртожитку, де я жила, в кожній душовій кабінці висіли дві наклейки: на одній були методи самодіагностики раку молочної залози, на іншій — ознаки меланоми (ABCD of melanoma). Їх повинен був знати кожен. В американських школах діти знали, як відрізнити звичайну родимку від тієї, яка перероджується. А у нас цього не знали навіть лікарі.

— Чи можна було це швидко змінити?

— Швидко — ні. Але, повернувшись в Україну, я придумала абревіатуру АКОРД. Щоб абревіатуру не можна було змінити, я її навіть запатентувала. Паралельно я ходила в МОЗ, намагаючись достукатися до чиновників і доводячи необхідність навчати лікарів, знайомити всіх — від школярів до людей похилого віку — з ознаками переродження родимки. Адже так робиться в усьому світі.

Час минав, а державі це було не цікаво. Люди, як і раніше, вмирали. Про АКОРД я розповідала на радіо, куди мене запрошували на програми авторської пісні. Але як дерматолог я ще не була відома, а моя ідея мало кого цікавила. І тоді створена мною приватна клініка почала цю роботу самостійно: у 2009 році ми провели перший в Україні День меланоми, обстеживши близько 200 чоловік. Протягом дванадцяти років ця цифра постійно зростала, в акції брало участь все більше лікарів, все більше приватних і державних клінік. Ми стали учасниками програми «Євромеланома». Сьогодні про це захворювання знають вже багато людей.

Ольга Богомолець: «Редакція газети «ФАКТИ» - видання, яке працює з нами, починаючи з першого Дня меланоми. Завдяки вашій роботі, вашим журналістським статтям люди приходять до лікаря вчасно, і саме це рятує їм життя»

«Активні сонячні промені — головний канцероген»

— Минулого року ви розповідали про одну радіослухачку, яка, почувши від вас про підозрілі родимки, буквально наступного дня прийшла на консультацію…

— Цю історію я не забуду ніколи, тому що вона перевернула мою свідомість. Молода жінка, моя ровесниця, прийшла на прийом і показала мені родимку на нозі. Я одразу зрозуміла, що у неї запущена форма меланоми. Мене охопив жах. І, незважаючи на те, що лікар повинен стримувати емоції, у мене вирвалося: «Де ж ви раніше були ?!» А вона так спокійно каже: «Але ж ви тільки вчора по радіо розповіли про меланому — і я прийшла».

Те, що Тетяні видалили меланому, яка не встигла дати метастази, — просто диво. Жінка повністю одужала. Я ж вирішила, що нам треба постійно розповідати, показувати, навчати, лікувати. Ми так і робимо всі ці роки. До речі, і в Європі, і в США День меланоми — це не привід безкоштовно обстежитися, а день, в який всі ЗМІ проводять інформаційну кампанію, розповідаючи про небезпеку меланоми. Це відбувається в травні, тому що активні сонячні промені — головний канцероген.

— Тобто під їхнім впливом меланома може з'явитися?

— Так. Але якщо вона тільки виникла і її відразу видалили, небезпеки більше немає. На щастя, зараз все більше випадків, коли люди звертаються на цій стадії (меланома ін сіту знаходиться в шарі шкіри, де судин дуже мало). А прогноз меланоми залежить від того, наскільки глибоко вона встигла прорости в судини. Якщо це сталося, значить, вона відправить метастази в життєво важливі органи, і досить швидко. Люди вмирають саме від цього.

— Чи багато зараз запущених випадків?

— Набагато менше, ніж було раніше. Але так важко змиритися з тим, що вони є! Ось недавній приклад: вагітна жінка, якій народжувати через місяць. На животі меланома. Терміново втрутитися вже не вийде … Але ж ризик того, що і у дитини виникне захворювання, дуже високий, тому що меланома може передаватися трансплацентарно. І лікувати жінку після пологів буде непросто через те, що імунна система ослаблена. Невже гінеколог не помітив підозрілу родимку на самому видному місці? Або інший приклад: молодій людині рік тому в косметичному салоні видалили на руці бородавку. А виявилося, це беспигментна меланома. Агресивна форма.

— Існує думка, що родимку краще не видаляти, не чіпати, інакше вона може переродитися…

— Це міф. Але виник він не випадково. Коли новоутворення видаляють косметологи, вони не завжди бачать різницю між звичайною родимкою і меланомою. На момент видалення це вже злоякісне утворення. І якщо не зробити гістологію, людина вважатиме, що позбулася проблеми. А насправді це не так.

Подібних випадків чимало, і від них хочеться застерегти, тому що меланома небезпечна як для дорослих, так ы для дітей. У чоловіків меланома іноді виникає на волосистій частині голови. І ми проводили курси для перукарів, щоб у них була настороженість щодо злоякісного утворення. Побачивши його, перукар може сказати про це клієнту і таким чином врятувати людині життя.

«У тих, кому видалили меланому, високий ризик появи ще одного новоутворення»

Якщо десять років тому лікарі практично не діагностували меланому на ранній стадії (меланому ін сіту), то зараз це трапляється все частіше.

— Меланома зароджується в верхньому шарі шкіри (в епідермісі), де практично немає кровоносних судин, — продовжує Ольга Богомолець. — У дермі (глибшому шарі шкіри) судин більше, а в підшкірній жировій клітковині дуже багато. Якщо ми зловили і видалили меланому, що знаходиться на поверхні, можна гарантувати, що людина здорова. Але якщо вона проросла, захопила нашу транспортну систему (судини), то загроза життю велика.

Завдяки тому, що в Україні проводиться День меланоми (в рамках міжнародної програми «Євромеланома»), вдалося обстежити майже півмільйона чоловік. У 1497 пацієнтів було діагностовано меланому, у 4246 - рак шкіри. Для багатьох з них вчасно поставлений діагноз означав збереження життя

— Як не пропустити момент?

— Оглядати себе і своїх близьких. Звертати увагу на фактори ризику. Особливо уважними повинні бути люди скандинавського типу (за генетичним походженням): світловолосі, блакитноокі, зеленоокі, з веснянками, з рудим волоссям. У них більш високий ризик появи і меланоми, і раку шкіри. Але при цьому чорняві, кароокі теж не захищені повністю, тому що до групи ризику відносяться ті, у кого були сонячні опіки. Три і більше сонячних опіків в дитинстві збільшують ризик розвитку меланоми. Три і більше сонячних опіків в дорослому віці збільшують ризик розвитку раку шкіри (зазвичай це маленька ділянка, яка постійно лущиться). До групи ризику належать також люди, у яких є багато родимок.

— Як зрозуміти, багато родимок чимало?

— Досить порахувати їх на одній руці. Якщо родимок десять, множимо це число на шість (дві руки, дві ноги, спина і живіт). Ті, у кого більше 50 родимок, в групі ризику. Особливу увагу треба звертати на спину. Вона частіше згорає на сонці, що провокує утворення меланоми. Якщо є п'ять і більше великих родимок (розміром понад п'ять міліметрів в діаметрі), людина повинна регулярно показуватися лікареві. Небезпечні диспластичні невуси (ризик появи меланоми тоді в 50 разів вищий). Меланома може бути схожа на яєчню: в центрі темна плямочка, а по периметру світло-коричневий овал. Треба перевірятися людям, у яких є вроджена велика пігментна пляму або гігантський невус.

Також до групи ризику належать ті, у кого вже була меланома. У них може з'явитися і друга. Їм треба проходити огляд у дерматолога спочатку раз на квартал, потім рідше, а раз на рік робити карту родимок. Переродження не відбувається в один момент. Цей процес треба відстежувати, і тоді ускладнень вдасться уникнути.

У цьому році з 17 до23 травня всі, у кого на шкірі є підозрілі родимки, можуть надіслати якісне фото новоутворення на наш портал stop-melanoma.net, заповнити анкету і отримати рекомендації фахівців. А 24 травня, під час проведення 13-го Дня меланоми, лікарі будуть безкоштовно консультувати пацієнтів з приводу меланоми і раку шкіри. З подробицями акції також можна ознайомитися на порталі.

Фото надано Клінікою дерматокосметології Ольги БОГОМОЛЕЦЬ

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