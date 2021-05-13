Коронавірус в Україні: серед «лідерів» — Київ, Харківська та Донецька області

За минулу добу в Україні зафіксували 6813 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед захворілих COVID-19 289 дітей та 160 медпрацівників.

12 травня госпіталізовано 2569 осіб, летальних випадків — 346, одужали 19 507 пацієнтів.

За минулу добу проведено 89 490 тестувань на коронавірус. Вакциновано 20386 осіб. Всього з початку кампанії щеплення отримали 901 107 осіб. Завершили вакцинацію 3828.



Найбільше заражень за добу виявили в Києві (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

З початку пандемії в країні заразилися 2 млн 135 тисяч 886 осіб, видужали — 1 млн 816 тисяч 643, летальних випадків — 47 333.

Про те, як харчуватися тим, хто хворіє на COVID-19, та які продукти зміцнюють імунітет, у матеріалі «ФАКТІВ».

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter