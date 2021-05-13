Україна не має стільки доз вакцини: Ляшко прояснив нюанси щодо щеплення на вихідних охочих з «Дії»

В Україні на сьогодні немає достатньої кількості вакцин проти коронавірусу, щоб вакцинувати всіх бажаючих, хто записався на щеплення через додаток «Дія». Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Радіо Свобода».

«Є бажаючі і є можливості системи охорони здоров'я, й наявність вакцин в Україні. Сьогодні 5 мільйонів доз вакцини у нас немає для того, щоб вакцинувати всіх бажаючих в додатку «Дія», — заявив Ляшко.

Медик нагадав, що зараз проходить вакцинація вікової групи 65+. Таких людей близько 24 тисяч осіб, що зареєструвалися в «Дії». МОЗ буде робити все, щоб вони пройшли вакцинацію 15−16 травня.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав про те, що всіх бажаючих отримати щеплення від COVID-19, які записувалися в електронну чергу через «Дію», почнуть вакцинувати вже 15−16 травня.

Нагадаємо, за інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, 12 травня щеплення від коронавірусу отримали 20386 осіб. Всього з початку кампанії вакциновано 901 107 осіб. Завершили вакцинацію 3828.

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