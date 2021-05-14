Як відрізнити алергічний, вірусний і бактеріальний кон'юнктивіти: пояснює лікар-офтальмолог

Весна цвіте та пахне так, що у багатьох людей навертаються сльози на очі. І справа не в красі природи. Сльозотеча, почервоніння, свербіж викликані алергічним кон'юнктивітом.

— Це захворювання виникає як реакція на пилок квітучих рослин, — пояснює професор кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук Оксана Вітовська. — Однак кон'юнктивіт буває не тільки алергічним, але й вірусним, бактеріальним. Головне — помітивши, що один або обидва ока почервоніли, не потрібно займатися самолікуванням, а зверніться до лікаря.

— Як самому розрізнити причини запалення?

— При алергічному процесі уражаються обидва ока. Бактеріальний найчастіше буває одностороннім, а вірусний починається з одного ока, а потім підключається й інше. Якщо очі вразили бактерії, то виділень багато: вранці людині важко відкрити повіки. При алергічному й вірусному процесі виділення більш мізерні, напівпрозорі.

Відрізняється й лікування. Алергічну реакцію зменшують антигістамінні препарати. Поширення бактеріального запалення блокують антибіотики. При вірусному кон'юнктивіті перша допомога зводиться до закапування очей препаратами «штучна сльоза». Рекомендую пацієнтам вибирати ті, до складу яких входить гіалуронова кислота та де немає консервантів.

Якщо вірусний кон'юнктивіт протікає бурхливо, повіки та слизова сильно набрякають, застосовуємо гормональні ліки. Але їх має призначити лікар.

— Чи можна по очах запідозрити інші захворювання?

— Так. За станом очного дна офтальмолог може запідозрити діабет, гіпертонічну хворобу. Свої ознаки мають також ревматоїдні захворювання, неврологічні.

Як лікується вірусний кон'юнктивіт? Які симптоми інших хвороб може побачити на огляді офтальмолог? Як впоратися з синдромом сухого ока? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 17 травня, з 13:00 до 14:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість офтальмолог доктор медичних наук Оксана Петрівна Вітовська. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте Ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 27 травня

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