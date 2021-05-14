17 травня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість офтальмолог Оксана Вітовська

— Алергічний кон'юнктивіт виникає як реакція на пилок квітучих рослин, — каже професор кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук Оксана Вітовська. — Однак кон'юнктивіт буває не тільки алергічний, але й вірусний, бактеріальний. Головне — помітивши, що один або обидва ока почервоніли, не потрібно займатися самолікуванням, а зверніться до лікаря.

— Як самому розрізнити причини запалення?

— При алергічному процесі уражаються обидва ока. Бактеріальний найчастіше буває одностороннім, а вірусний починається з одного ока, а потім підключається й інше. Якщо очі вразили бактерії, то виділень багато: вранці людині важко відкривати повіки. При алергічному й вірусному процесі виділення більш мізерні, напівпрозорі.

Відрізняється й лікування. Алергічну реакцію зменшують антигістамінні препарати. Поширення бактеріального запалення блокують антибіотики. При вірусному кон'юнктивіті перша допомога зводиться до закапування очей препаратами «штучна сльоза». Рекомендую пацієнтам вибирати ті, до складу яких входить гіалуронова кислота та де немає консервантів.

Якщо вірусний кон'юнктивіт протікає бурхливо, повіки та слизова сильно набрякають, застосовуємо гормональні ліки. Але їх має призначити лікар.

Як лікується вірусний кон'юнктивіт? Які симптоми інших хвороб може побачити на огляді офтальмолог? Як впоратися з синдромом сухого ока? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 17 травня, з 13:00 до 14:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість офтальмолог доктор медичних наук Оксана Петрівна Вітовська. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте Ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 27 травня

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