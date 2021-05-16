Коронавірус в Україні: Ляшко розповів, коли очікувати на нову хвилю епідемії

Нову, четверту хвилю епідемії коронавируса в Україні медики очікують в осінньо-зимовий період. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав журналістам, зазначивши, що саме на цей час припадає сезон грипу та грипоподібних захворювань.

«В Україні так складається, що жовтень-листопад йде перший зростання, лютий-березень-другий. Цього року коронавірус у нас повністю збігся з цими хвилями», — пояснив епідеміолог.

Він також висловив надію на те, що нової хвилі вдасться уникнути, перш за все, завдяки вакцинації.

Однак вона може накрити нас і раніше, якщо нові мутації коронавируса продовжуватимуть з'являтися і активно поширюватися.

Нагадаємо, що українські епідеміологи останнім часом констатують тривожну тенденцію в захворюваності коронавірусів в нашій країні, зокрема, його «омолодження».

Фото Кабінету Міністрів

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