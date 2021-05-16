Рекомендації не зовсім правильні: вчені дізналися дещо нове про ефективність вакцини Pfizer

Перевіряючи ефективність вакцини Pfizer-BioNTech, вчені прийшли до несподіваного висновку. Якщо вводити другу дозу через 12 тижнів, а не через три тижні, як раніше рекомендувалося, то в підсумку імунна відповідь буде більш сильною. Про це повідомляє The Guadian .

Дослідження проводилося спеціалстами університету в Бірмінгемі (Великобританія). Вивчався рівень антитіл в крові серед 175 провакцинованих жителів старше 80 років. Виявилося, що серед тих, кому другу дозу вакцини ввели з 12-тижневим інтервалом, рівень антитіл був у три з половиною рази вище, ніж серед тих, кого щепили за звичайним графіком (з інтервалом три тижні).



«У людей похилого віку пікові рівні антитіл після другої вакцинації Pfizer суттєво збільшуються, якщо введення вакцини відкласти на 11−12 тижнів», — говорить Хелен Перрі, одна з авторів дослідження.

У лютому в Оксфордському університеті отримали схожі дані, що стосуються вакцини Oxford-AstraZeneca. Імунна відповідь була більш ніж вдвічі сильніше, якщо другу дозу вакцини вводили з інтервалом 12 тижнів. Нові рекомендації були спрямовані в ВООЗ, і країни скоригували свою політику щодо імунізації населення. Тим часом вчені продовжують роботу, щоб визначити оптимальні терміни введення другої дози для кожної з вакцин.

Нагадаємо, в Україну поки щонадійшла дуже обмежена партія вакцини Pfizer-BioNTech — лише 117 тисяч доз. А деякі шахраї вже продають підробну Pfizer по 250 доларів за дозу.

фото wikipedia.org

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