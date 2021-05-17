У МОЗ розповіли, чому потрібно вакцинуватися людям, які вже перехворіли на коронавірус

Людям, які перехворіли коронавірусом (чергову хвилю захворювання медики очікують в осінньо-зимовий період), потрібно вакцинуватися, оскільки після щеплення виробляється імунітет, здатний захистити від COVID-19.

Щодо обов'язковості щеплення повідомляють у МОЗ, додаючи, що набутий природним шляхом імунітет не гарантує, що людина повторно не захворіє ковідом.

«Імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавирусної хвороби. Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджають вірус», — зазначають у МОЗ.

Підкреслюється, що після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19.

«При наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше — вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби. Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно», — додають в МОЗ.

А імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій застеріг людей від «профілактичного» прийому препаратів, що розріджують кров, до і після вакцинації.

«Приймати такі препарати безглуздо. По-перше, питання безпеки — ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, не робіть цього до або після вакцинації. По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати. І навпаки — „профілактичний“ прийом препаратів до або після вакцинації може зашкодити», — радить імунолог.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не радив людям робити тести на антитіла до і після щеплення проти коронавирусу. За його словами, імунітет після щеплення формується, але метод, яким визначалися антитіла, може цього не зафіксувати.

Фото: https://ua.depositphotos.com .

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