Робота — не вовк: в ООН заявили, що працювати більше 55 годин на тиждень смертельно небезпечно

В Організації Об'єднаних Націй заявили про дослідження, яке встановило, що робота понад 55 годин на тиждень підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Журнал Environment International опублікував дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці з глобальної оцінкою ризиків для життя та здоров'я в зв'язку з тривалою роботою. Контролювався стан сотень тисяч людей.

«Робота 55 і більше годин на тиждень — серйозна небезпека для здоров'я. Прийшов час всім нам — урядам, роботодавцям і службовцям — усвідомити той факт, що тривалий робочий день може привести до передчасної смерті», — заявила глава департаменту ВОЗ з питань навколишнього середовища, зміни клімату та охорони здоров'я Марія Нейра.

Зокрема ризик інсульту підвищується на 35%.

Дослідники стверджують, що тільки в 2016 році майже 500 мільйонів людей у всьому світі працювали більше 55 годин на тиждень, у результаті цього померло близько 750 тисяч осіб.

Нагадаємо, у деяких прищеплених від коронавируса спостерігаються різні нездужання.

Фото: pixabay.com

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