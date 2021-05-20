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Здоров'я та медицина

В Україні підрахували економічний збиток від інсультів: цифра вражає

9:46 20 травня 2021
пацієнт

Більше третини українців, яким зараз 25 років і більше, мають високий ризик протягом життя захворіти на гострий інсульт, а сукупні втрати економіки від наслідків цього захворювання сягають 100 мільярдів гривень на рік.

Як передає «Економічна правда», про це повідомляють в Української асоціації боротьби з інсультом. Зазначається, що за даними офіційної статистики МОЗ, щороку в Україні відбувається близько 130 тисяч випадків інсульту, до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів — люди працездатного віку.

Щодо втрат економіки, то йдеться про недоотриманий протягом багатьох років прибутку підприємствами через втрату фахівців, вилучення з ринку праці рідних хворих, які доглядають за пацієнтом 24/7, недоотриманя податків, прямі фінансові витрати бюджетів різних рівнів на лікування і реабілітацію пацієнтів.

Повідомляється, що держава гарантує фінансування допомоги хворим інсультом у лікарнях, які підписали договори з НСЗУ.

«У разі базового лікування фінансування на одного хворого становить 14,6 тис. грн., у разі проведення тромболізису — 54 тис. грн., при виконанні внутрішньосудинного хірургічного втручання — 97,8 тис. грн», — зазначив керівник Національної служби здоров'я України Андрій Віленський.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй заявили про дослідження, яке встановило, що робота понад 55 годин на тиждень підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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