«Діма, ми встигли!»: в найкоротший термін вдалося зібрати понад 2 мільйони доларів для порятунку життя п'ятимісячного одесита

Батькам важкохворого п'ятимісячного Діми спільно з волонтерами вдалося зібрати необхідну суму для придбання чудодійної ін'єкції — найдорожчого медпрепарату в світі. Ін'єкцію Zolgensma, яка рятує життя, необхідно встигнути зробити, поки Дімі не виповнилося півроку.

«Це просто неймовірний результат, в який важко повірити, але ми з вами зібрали 2,05 млн. доларів за 80 днів! І цей фантастичний успіх — заслуга кожного з вас, за що ми вам дуже вдячні! « — відзначили батьки Діми в своєму повідомленні в Facebook.

За їхніми словами, волонтери, активісти, просто небайдужі люди активно збирали гроші на дороге лікування усіма можливими способами — робили репости, влаштовували флешмоби і всілякі благодійні акції, включаючи розпродажі своїх авторських творів. Таким чином вдалося зібрати більшу частину коштів — майже 40 млн гривень. Відсутніх близько 25 млн гривень на рахунок перевів анонімний благодійник. Його ім'я, прізвище, місце проживання (країна) не розголошуються.

«Скажу відверто: людей такого плану виявилося, на щастя, чимало. Більшість з них не захотіли афішувати свої дані. Природно, ми безмежно вдячні кожному з них. Особливо — останньому, «що закрив» збір коштів і також побажав залишитися інкогніто. У всякому разі, поки.

Основне — не в цьому. Все робилося від душі і щиросердно. В результаті відбулася подія, завдяки чому ми можемо не тільки змінити наш слоган — з «Діма, ми встигнемо» на «Діма, ми встигли!». Подія, що дає нашому синочкові шанс на повноцінне життя!" — сказали «ФАКТАМ» Віталій і Марія Свічинські.

Фото зі сторінки Віталія Свічинського у Facebook

Вони також повідомили, що тепер має відбутися поїздка в клініку на процедуру, а потім реабілітація.

«Далі — підготовка документів для перельоту, лікування і реабілітації в США. Заповітний укол Zolgensma Діма отримає в дитячій лікарні „The Children's Hospital of San Antonio“ (м Сан-Антоніо, штат Техас), оскільки ця процедура і реабілітація там коштують на 250 тисяч доларів дешевше, ніж в Україні», — уточнили батьки Діми.

Процес реабілітації після ін'єкційної терапії також дуже дорогий. Це і всілякі ортопедичні, інші пристосування медичного характеру, і необхідне якісне дієтичне харчування, на що, за найскромнішими підрахунками, щодоби йде від 50 до 100 доларів.

Ми не стали втомлювати розпитуваннями: хоча нині люди відчувають позитивний емоційний «приплив», проте морально і фізично вони серйозно виснажені.

Як відзначають волонтери — організатори та учасники численних благодійних заходів, об'єднаних слоганом: «Врятуємо Діму!», коли наступного разу щось в житті буде здаватися непереборним, неможливим, нездійсненним, «просто згадайте цю історію».

«Дімочка, ми дотримали свого слова! Вся надія на вакцину і тебе, козаче! Ми будемо тримати кулаки, молитися Богу, щоб все було якнайкраще. Хочеться жити в такій країні, де так багато хороших людей. Разом можна подолати все, ми це не раз доводили. Батькам — терпіння і сил!» — зазначає Валентина Бабаян.

Вторить їй і Вікторія Сибір: «Як за неповних три місяці весь світ об'єднався і набрав потрібну суму для одного юного козака, щоб той жив. Це історія про те, що див не буває — буває мета і копітка щоденна робота, яка в кінці відгукується результатом».

Як би там не було, але перемогло добро, прагнення врятувати життя дитини. Зробили це прості громадяни, абсолютна більшість яких — наші співвітчизники.

За словами голови республіканського фонду «Діти зі спінальною м'язовою атрофією» Віталія Матвієнка, зараз в країні — близько 260 таких пацієнтів.

«Це тільки тих, хто зареєструвався, але реєстрація у нас добровільна. Держава ж зовсім не веде облік таких людей: немає реєстру — немає проблеми. Тому скільки всього дітей, взагалі всіх хворих СМА проживає в Україні, сказати неможливо», — констатує Матвієнко.

Нагадаємо, міністра охорони здоров'я Максима Степанова відправили у відставку.

Фото в заголовку зі сторінки «Врятувати Діму» у Facebook

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