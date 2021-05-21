Коли треба робити операцію по заміні суглоба: на прямій лінії «ФАКТІВ» ортопед-травматолог

Почало боліти коліно… Але оскільки біль виникає час від часу, то багато хто намагається впоратися з нею самостійно. П'ють знеболювальні ліки, використовують мазі, роблять компреси…

— Самолікування — велика помилка, адже розібратися, чому виникла біль, і призначити правильне лікування, може тільки лікар, — пояснює ортопед-травматолог відділення ортопедії Київської міської клінічної лікарні № 12 Максим Донець. — Буває, людина приходить на прийом зі скаргою на біль у коліні, а після обстеження виявляється, що причина у хребті, де защеміло нервові корінці. Або в проблемі з тазостегновим суглобом, коли біль віддає в колінний суглоб.

— Як обстежуєте пацієнта?

— Розпитуємо, оглядаємо, проводимо різні проби, призначаємо інструментальні дослідження. Іноді досить рентгенівського знімка, але часто потрібно додатково зробити КТ або МРТ, або УЗД. Визначивши причину, підбираємо лікування. На жаль, вилікувати артроз тазостегнового суглоба (викликаного травмою або іншою причиною) не можна: хвороба розвивається. Але ми можемо уповільнити її розвиток, використовуючи препарати плазми крові або жирової тканини. Ефективні також препарати гіалуронової кислоти.

— Якщо це не допомагає і людина не може жити без великих доз знеболювальних препаратів?

— Тоді ми рекомендуємо замінити ушкоджений суглоб ендопротезом. Багатьох лякає висока вартість штучного суглоба. Але жителі столиці можуть отримати ендопротез згідно з програмою «Здоров'я киян» безкоштовно.



Чому виникає остеоартроз? Кому потрібна операція по заміні суглоба? Які ускладнення можливі після втручання і чи можна їх уникнути? Як оперують огрядних пацієнтів або тих, хто страждає на діабет? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 24 травня, з 11.00 до 12.00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість ортопед-травматолог Максим Миколайович Донець. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте ваші запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 3 червня

Фото: pixabay

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