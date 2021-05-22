Коронавірус в Україні: серед «лідерів» по захворюваності — Дніпропетровська, Харківська та Львівська області

За минулу добу в Україні зафіксовано 4606 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них — 269 дітей та 108 медпрацівників.

Госпіталізовано 1665 осіб. Летальних випадків — 178. Одужали 12586 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

За добу вакциновано 17583 людини. Одну дозу отримали 6091 осоіба, повністю імунізовані — 11492 людини.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу — 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози — 72302. Всього проведено 1 049 311 щеплень.

На ранок 22 травня в Україні підтверджено 2 175 382 випадків захворювання на COVID-19, з них 49101 летальних, 1 929 039 пацієнтів одужали.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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