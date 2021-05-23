Науковці з’ясували, чи рятують вакцини Pfizer і AstraZeneca від «індійського» штаму коронавірусу

Британське дослідження підтвердило високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і AstraZeneca проти «індійського» штаму коронавіруса, пише «Європейська правда».

В Агентстві громадського здоров'я Англії провели дослідження на майже 12700 зразках вірусу. З них 1054 належали до «індійському» штаму.

Згідно з результатами, дві дози і Pfizer-BioNTech, і AstraZeneca дають хороший захист від нового штаму. Вакцина Pfizer в 88% випадків ефективно запобігла розвитку симптомів через 2 тижні після щеплення другою дозою, а вакцина AstraZeneca — в 60% випадків.

У той же час, їхня ефективність протягом трьох тижнів після першої дози становить лише 33%.

Раніше в Європейському агентстві з лікарських засобів висловили впевненість в тому, що принаймні вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna повинні бути досить ефективними проти «індійського» штаму коронавіруса.

Більш докладно про те, чим небезпечний новий штам коронавіруса з Індії читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Як відновити дихання після перенесеного COVID-19 і чим небезпечний індійський штам коронавірусу: відповідає пульмонолог.

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