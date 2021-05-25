Нова програма медичних гарантій: що змінилось

З 1 квітня в Україні запрацювала нова програма медичних гарантій. Тепер держава гарантує ще більше медичних послуг та ще більше закладів, де можна їх отримати, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Цього року НСЗУ виділила кілька напрямків в окремі пакети:

- на «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» можна буде стати в 592 закладах, 4 з них приватні;

- супровід та лікування дорослих та дітей на туберкульоз на первинному рівні здійснюватимуть 434 заклади.

Повідомляється, що в бюджеті на програму медичних гарантій закладено 123,5 млрд гривень. Гроші підуть на надання первинної медичної допомоги. Договори підписали 1848 суб'єктів господарювання, кожен третій з яких — приватний лікар або лікар-підприємець.

«Це означає, що в українців буде ще більший вибір, з яким сімейним лікарем підписувати декларацію та де обслуговуватися», — йдеться в повідомленні.

У квітні-травні заклади первинної медичної допомоги вже отримали за надані послуги 3,3 млрд гривень.

НСЗУ також уклала договори з 1895 закладами спеціалізованої медичної допомоги. 98 постачальників послуг — приватні клініки й вони будуть надавати послуги в рамках програми безоплатно.

За квітень-травень за надання спеціалізованої медичної допомоги виплачено понад 6,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні держава гарантує фінансування допомоги хворим інсультом у лікарнях, які підписали договори з НСЗУ.

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