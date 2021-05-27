Коронавірус в Україні: в МОЗ пояснили, яким має бути інтервал при вакцинації Pfizer для досягнення високої ефективності

В Україні вже понад 100 тисяч осіб зробили щеплення від коронавірусу по два рази. Pfizer — одна з вакцин проти COVID-19, яка широко використовується в країні, інтервал між щепленнями цим препаратом повинен становити три-чотири тижні, повідомляє в своєму Telegram-каналі МОЗ України.

Вакцина Pfizer випускається під торговою маркою Comirnaty. Для досягнення високої ефективності потрібні дві дози, які приймаються з інтервалом у 21−28 днів. Препарат зберігається при температурі від -60°C до -80°C.

Після розморожування вакцина може зберігатися протягом п'яти днів при температурі від + 2 °C до + 8 °C.

Раніше повідомлялося, що Камбін опрацьовує можливість обов'язкової вакцинації вчителів, так як вони є потенційними носіями вірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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