31 травня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість терапевт, гастроентеролог Вадим Шипулін

— Через два-три місяці після одужання у людини може виникнути панкреатит, -розповідає терапевт, гастроентеролог, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця заслужений лікар України доктор медичних наук професор Вадим Шипулін. — При тому, що у людини не було ніяких провокуючих чинників — отруєння, зловживання алкоголем, переїдання жирної їжі.

Часто запалення підшлункової залози викликане тим, що коронавірус якимось чином втрутився в систему власного імунітету. Імунна система почала вражати тканини своєї підшлункової залози. Однак нерідко страждає не тільки цей орган, але і кишечник, печінку.

— З якими ще проблемами до вас звертаються зараз пацієнти?

— Все більше людей турбує неалкогольна жирова хвороба: близько 34−35 відсотків випадків серед всіх захворювань цього органу. Багато пацієнтів не звертають уваги на виниклу слабкість. А адже на початковому етапі захворювання це буває єдиним симптомом, особливо якщо у людини є велика вага і підвищений тиск.

Кому потрібно перевірити органи травлення після COVID-19? Як лікувати аутоімунний панкреатит? Які симптоми жирової хвороби печінки? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 31 травня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість терапевт, гастроентеролог, доктор медичних наук Вадим Петрович Шипулін. Телефонуйте до редакції за телефоном (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте Ваші питання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 10 червня

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