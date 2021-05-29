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Здоров'я та медицина

Ще більш смертоносний: виявлено гібрид індійського і британського штамів коронавірусу

12:54 29 травня 2021
коронавірус

У В'єтнамі заявили, що виявили новий штам коронавірусу. Він являє собою гібрид британського та індійського штамів. Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму вважає, що новий варіант ближче до індійського різновиду коронавірусу, але з мутаціями, властивими «британцю». Про це повідомляє газета VnExpress.

Назву новому різновиду ще не придумали. За словами міністра, новий варіант має підвищену трансмісивність, особливо повітряно-крапельним шляхом. Також лабораторні дослідження підтвердили, що в'єтнамська версія коронавірусу дуже швидко реплікується (відтворюється). Ці характеристики дуже нагадують особливості британського штаму: той, як відомо, теж дуже швидко поширювався в популяції.

Близько місяця тому у В'єтнамі почалася нова хвиля COVID-19. Постраждали дві північних провінції, де в основному зосереджені великі промислові підприємства з великим числом співробітників і, відповідно, підвищеними ризиками передачі інфекції. Дуже ймовірно, що саме новий штам відповідальний за швидке поширення захворювання. Досі у В'єтнамі були виділені сім активних штамів коронавірусу, в тому числі британський, індійський і південноафриканський.

Нагадаємо, раніше новий варіант коронавірусу виявили в Анголі. А пульмонолог Євген Симонець розповів про те, який штам-супермутант особливо небезпечний.

фото https://ua.depositphotos.com/

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