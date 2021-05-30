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Здоров'я та медицина

Тотальне ураження легень: з Запоріжжя до Києва літаком ДСНС транспортували 3-річну дитину

18:01 30 травня 2021
транспортування дитини

У неділю, 30 травня, із Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні транспортували до Києва в дитячу лікарню «Охматдит» 3-річну дівчинку. Про це повідомили у ДСНС.

У дитини діагностували гострий респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня з тотальним ураженням легень, які не виконують свою функцію.

Повідомляється, що напередодні з Києва до Запоріжжя привезли систему штучного кровообігу, за допомогою якої насичують кров киснем поза організмом.

Після консультації фахівців, дитину було вирішено транспортувати бортом санавіації до Києва, де дівчинку лікуватимуть столичні медики.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на початку травня в «Охматдит» потрапила дитина з Шевченківського району столиці з дивним отруєнням. Крім того, отруїлися її батьки та лікарі швидкої допомоги.

фото https://www.dsns.gov.ua/

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