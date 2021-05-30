Лікування коронавірусу на відпочинку: яка медстраховка потрібна та як домогтися виплат

Під час пандемії туристам, які виїжджають за кордон, краще купувати медичну страховку, яка повністю покриває лікування від коронавірусу. Про це «ФАКТАМ» розповів старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець.

У турагенції роз'яснили, що страховки бувають різні. Одні діють тільки в разі, якщо людина, яка заразилася на коронавірус, потребує лікування. Є страховки, які покривають і самоізоляцію, і фінансові ризики перед вильотом в іншу країну (якщо турист перед поїздкою дізнався, що заразився, йому компенсують збитки). Така страховка буде коштувати не менше 30 доларів, але вона надійніша.

За словами Ростислава Кравця, якщо турист придбав страховку, яка покриває всі можливі випадки з COVID-19, але у виплатах йому все одно відмовляють, потрібно зібрати всі необхідні документи, які підтверджують те, що з ним сталося за кордоном.

У людини повинні бути чеки на покупку медпрепаратів, виписки й довідки з лікарні. Потрібно фіксувати всі телефонні дзвінки та письмові звернення в страхову компанію — із зазначенням дати та часу цих звернень.

Якщо страхова компанія не допоможе туристу за кордоном, то в Україні потрібно звертатися до суду.

Нагадаємо, з 1 червня для українців відкриє сухопутні кордони Грузія. А країни Європейського Союзу готові відкрити кордони для мандрівників, які повністю вакциновані від коронавірусу.

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