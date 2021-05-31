«Зараз ковід просто чекає»: лікар Комаровський назвав умову перемоги людства над коронавірусом

Коронавірус нікуди не відступив, він просто вичікує, а нового сплеску захворюваності варто чекати восени. Про це попередив педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю «Гордон».

Комаровський радить не розслаблятися через поточну статистику щодо хворих і одужань. «Коли риба перестає клювати, це не означає, що вона відступила. Вона просто зараз спить. Коронавірус зараз нікуди не відступає, він просто чекає зручної ситуації. Вона прийде, як тільки ми закриємо вікна. Це буде в жовтні», — переконаний Комаровський.

На думку лікаря, про перемогу над коронавірусом можна буде говорити, коли кампанією з вакцинації будуть охоплені не лише дорослі, а й діти. Для стабілізації необхідно імунізувати мінімум 70% населення.

«За великим рахунком, світ закінчить з коронавірусом, поставить крапку, коли буде захищена головна категорія людей, яка є переносником інфекції, — це діти. Саме діти… заражають бабусь… Але до 12 років ніде нікого не вакцинують», — констатує Комаровський.

В Україні на брак вакцини наклалися ще й 13 років жорсткої антивакцинальної політики. «Ніхто пропагандою вакцинації не займався, довідки про вакцинацію як продавалися, так і продаються… У нас дорослий, який хоче прищепити дитину, — це дорослий, якому посланці Білла Гейтса вставили чіп», — іронізує лікар.

Нагадаємо, в Україні першу дозу антикоронавірусної вакцини отримали трохи більше мільйона людей. Відкриття центрів вакцинації в великих містах поки проблему не вирішило.

Фото uakomar/facebook

512

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter