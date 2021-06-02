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Здоров'я та медицина

До колективного імунітету далеко: названо число українців, щеплених від коронавірусу

11:08 2 червня 2021
До колективного імунітету далеко: названо число українців, щеплених від коронавируса

Вакцинацію від коронавируса за минулу добу, 1 червня, в Україні пройшли ще 18 884 людини, працювали 240 мобільних бригад і 390 пунктів вакцинації. Про це свідчить оперативна статистика Міністерства охорони здоров'я.

Одну дозу вакцини отримали 15 858 осіб, повністю імунізовані — 3 026.

Всього з початку вакцинальної кампанії в Україні було щеплено 1 047 896 осіб, з них отримали 1 дозу — 1 047 894 особи, отримали 2 дози 132 508 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 2 червня в лист очікування на вакцинацію записалися 620 024 людини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2205 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень підтверджено в Києві, Київській і Харківській областях.

фото МОЗ

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