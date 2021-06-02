«Дарниця» представила новий лікарський засіб від кашлю

Фармацевтична компанія «Дарниця» представила новий лікарський засіб «Рітоссе Плющ» для використання у складі комплексної терапії вологого кашлю. Як повідомляє пресслужба компанії, препарат доповнив лінійку бренду Рітоссе, яка складається з двох лікарських засобів з відповідною дією в формі сиропу, які можливі до застосування при різних типах кашлю.



В компанії зазначили, що назва препарату походить з італійської — Rimedio per la tosse, буквально означає засіб від кашлю.



«Завдяки вмісту сухого екстракту листя плюща „Рітоссе Плющ“ знижує в'язкість мокротиння та полегшує його відходження. Препарат передбачає можливість комбінованого прийому з антибіотиками. Його можна приймати у складі комплексної терапії вологого кашлю, а також для симптоматичного лікування хронічних запальних захворювань бронхів», — йдеться у повідомленні.

У «Дарниці» також нагадали, що для лікування сухого дратівливого кашлю, що спостерігається на початковій стадії розвитку гострого ларингіту, трахеїту, бронхіту, пневмонії і як еквівалент нападу бронхіальної астми, можна використовувати «Рітоссе Подорожник» — препарат рослинного походження, який у складі комплексної терапії чинить протизапальну і антимікробну дію.

Нагадаємо, фармацевтична компанія «Дарниця» в І кварталі 2021 року вивела на ринок 5 лікарських засобів для лікування кардіологічних, неврологічних, гастроентерологічних, а також респіраторних захворювань. В планах компанії — випуск 25 нових лікарських засобів до кінця поточного року. Загалом, протягом 2015−2020 років «Дарниця» випустила 50 фармацевтичних брендів, інвестувавши в R&D близько 1,1 мільярда гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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