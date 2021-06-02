27.25 / 27.45 33.15 / 33.49
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

«Дарниця» представила новий лікарський засіб від кашлю

11:25 2 червня 2021
кашель

Фармацевтична компанія «Дарниця» представила новий лікарський засіб «Рітоссе Плющ» для використання у складі комплексної терапії вологого кашлю. Як повідомляє пресслужба компанії, препарат доповнив лінійку бренду Рітоссе, яка складається з двох лікарських засобів з відповідною дією в формі сиропу, які можливі до застосування при різних типах кашлю.

В компанії зазначили, що назва препарату походить з італійської — Rimedio per la tosse, буквально означає засіб від кашлю.

«Завдяки вмісту сухого екстракту листя плюща „Рітоссе Плющ“ знижує в'язкість мокротиння та полегшує його відходження. Препарат передбачає можливість комбінованого прийому з антибіотиками. Його можна приймати у складі комплексної терапії вологого кашлю, а також для симптоматичного лікування хронічних запальних захворювань бронхів», — йдеться у повідомленні.

У «Дарниці» також нагадали, що для лікування сухого дратівливого кашлю, що спостерігається на початковій стадії розвитку гострого ларингіту, трахеїту, бронхіту, пневмонії і як еквівалент нападу бронхіальної астми, можна використовувати «Рітоссе Подорожник» — препарат рослинного походження, який у складі комплексної терапії чинить протизапальну і антимікробну дію.

Нагадаємо, фармацевтична компанія «Дарниця» в І кварталі 2021 року вивела на ринок 5 лікарських засобів для лікування кардіологічних, неврологічних, гастроентерологічних, а також респіраторних захворювань. В планах компанії — випуск 25 нових лікарських засобів до кінця поточного року. Загалом, протягом 2015−2020 років «Дарниця» випустила 50 фармацевтичних брендів, інвестувавши в R&D близько 1,1 мільярда гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

403

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Городничев

Батько та син Ломаченки — заздрісні та жадібні люди, — екс-тренер Володимира Кличка Сергій Городничев

зоряна пара

Слова чоловіка: Галкін під час прощання біля поїзда притиснувся до Пугачової і розкрив правду про їхні стосунки

Які знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх в любові&nbsp;— гороскоп на 2 червня

Які знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх в любові — гороскоп на 2 червня

Настя Каменських

«Шикарне тіло»: напівоголена Каменських викликала ажіотаж у мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.