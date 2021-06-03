7 червня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість інфекціоніст Євген Дубровський

— Восени передбачається сплеск захворюваності, але набагато менший колишнього, — розповідає лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський. — Коронавірус поступово перетворюється в сезонне захворювання. Воно буде підіймати голову, як і інші ГРВІ, взимку і на початку весни, коли наш організм ослаблений і знижений імунітет. Якщо провести аналогію з грипом, парагрипом, аденовірусом, то можливі повторні зараження будуть спостерігатися раз в чотири-п'ять років.

— Чи потрібне щеплення від коронавірусу тим, хто перехворів?

— Вважаю, людині, у якої реєструються будь-які титри антитіл, прищеплювати недоцільно. Дослідження довели, що для перехворілих повторна зустріч з хворою людиною не є небезпечною: швидко активуються захисні клітини імунної системи — і результати аналізів показують зростання рівня антитіл.

Вакцинувати перехворілих примусово — значить, втручатися в імунітет. Не можу з упевненістю стверджувати, що це небезпечно, але і переконливих даних про безпеку щеплень тих, хто перехворів, особливо у віддаленій перспективі, немає. Таке багаторазове втручання створює ризик зірвати і розбалансувати імунітет. Разом з Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ми протягом року проводили дослідження, які довели, що понад 90 відсотків тих, хто перехворів, протягом року мають специфічні антитіла на COVID-19.

— Але вчені кажуть, що більш важливий клітинний імунітет…

— Після хвороби такого типу, як COVID-19, формується комплексний імунітет — клітинний (основний) і гуморальний, при якому виробляються антитіла. Доведено, що рівень антитіл безпосередньо залежить від клітинного імунітету. Він зберігається набагато довше і навіть за відсутності антитіл здатний захистити людину.

Чи потрібно перевіряти рівень антитіл перед тим, як зробити щеплення? Кому показана вакцинація? Чим небезпечні нові мутації коронавірусу? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 7 червня, з 13:00 до 14:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість інфекціоніст Євген Ігорьович Дубровський. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 17 червня

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому потрібно вакцинуватися людям, вже перехворіли на коронавірус.

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