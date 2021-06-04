Чи треба повернути в бюджет України гроші, перераховані за трансплантацію органів у Білорусі

У Білорусі, авіасполучення з якою Україна припинила після затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, зараз знаходяться десятки українців, яким показані операції з трансплантації.

На своїй сторінці в «Фейсбуці» президент асоціації iDonor Ірина Заславець написала: «Ситуація в Білорусі поставила під загрозу можливість трансплантації для 342 наших громадян. Це люди, яким держава Україна операції вже оплатила. З'явилися ідеї повернути кошти в наш бюджет. Ніколи не підтримаю. Для кожного з цих людей операція там — це шанс жити. Шанс, який ще недавно не могла їм дати своя країна».

В Україні розвивається трансплантація, і успішно, але поки цього мало. Кількість посмертних трансплантацій мізерна, не вистачає лікарів.

«Щоб вивести країну на належний рівень, нам знадобиться кілька років, а цього часу у пацієнтів, на жаль, немає, — додала Ірина Заславець. — Ось чому вкрай важливо розробити алгоритм, щоб пацієнти могли безперешкодно (протягом десяти годин після запрошення на операцію) дістатися до лікарні в Білорусі, а після операції повернутися додому».

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію мешканки Полтавської області Оксани Славунік, яка вже два роки перебуває в Індії в очікуванні операції по трансплантації легенів — МОЗ України перерахував близько 140 тисяч доларів на рахунок однієї з клінік. Днями жінку, яка без операції вже не перенесе дорогу додому, індійські медики виключили з листа очікування, де вона була першою на черзі.

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