Самоізоляція для українців з ОРДЛО: у Держприкордонслужбі прояснили деталі по охочим вакцинуватися

На українську територію без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які мають запрошення на вакцинацію від коронавірусу з унікальним ідентифікатором. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Списки запрошених пройти вакцинацію надходитимуть й безпосередньо на контрольні пункти пропуску на лінії розмежування.

Решта українців під час перетину лінії зіткнення на Донбасі зобов'язані встановити й активувати мобільний додаток «Дій вдома». Якщо мобільний додаток встановити неможливо, то людину відправлять на обсервацію.

Іноземцям при перетині лінії розмежування, крім цього, необхідно мати ще поліс страхування.

У Держприкордонслужбі також повідомили, що так звана «влада» ОРДЛО повністю заблокувала дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка».

Два рази на тиждень окупанти відкривають пункт пропуску, який межує з українським КПВВ «Новотроїцьке». Щодня працює тільки пункт пропуску в Станиці Луганській.

Нагадаємо, Київ прийняв рішення вакцинувати жителів окупованих Донбасу та Криму в пунктах вакцинації на підконтрольній території. Пропонується китайський препарат Sinovac / CoronaVac. Пункти щеплення знаходяться у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. У пріоритеті поки люди у віці 65+.

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