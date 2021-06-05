27.14 / 27.34 32.85 / 33.25
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Самоізоляція для українців з ОРДЛО: у Держприкордонслужбі прояснили деталі по охочим вакцинуватися

18:06 5 червня 2021
КПВВ

На українську територію без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які мають запрошення на вакцинацію від коронавірусу з унікальним ідентифікатором. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Списки запрошених пройти вакцинацію надходитимуть й безпосередньо на контрольні пункти пропуску на лінії розмежування.

Решта українців під час перетину лінії зіткнення на Донбасі зобов'язані встановити й активувати мобільний додаток «Дій вдома». Якщо мобільний додаток встановити неможливо, то людину відправлять на обсервацію.

Іноземцям при перетині лінії розмежування, крім цього, необхідно мати ще поліс страхування.

У Держприкордонслужбі також повідомили, що так звана «влада» ОРДЛО повністю заблокувала дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка».

Два рази на тиждень окупанти відкривають пункт пропуску, який межує з українським КПВВ «Новотроїцьке». Щодня працює тільки пункт пропуску в Станиці Луганській.

Нагадаємо, Київ прийняв рішення вакцинувати жителів окупованих Донбасу та Криму в пунктах вакцинації на підконтрольній території. Пропонується китайський препарат Sinovac / CoronaVac. Пункти щеплення знаходяться у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. У пріоритеті поки люди у віці 65+.

фото https://www.facebook.com/

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пейдж Ванзант

Секс-символ ММА Ванзант показала татуювання в «цікавому» місці

Брежнєва

«Для вас — вже старенька»: Брежнєва відреагувала на пропозицію «прогулятися»

Олена Підгрушна

Олімпійська чемпіонка Підгрушна вийшла заміж та змінила прізвище

Тіна Кароль

Тіна Кароль показала свій будинок і зізналася, з ким живе зараз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.