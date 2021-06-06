Коронавірус в Україні: за добу померли 42 людини, серед антилідерів по захворюваності — Київ, Дніпропетровська та Київська області

За минулу добу в Україні зафіксовано 937 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них — 50 дітей та 28 медпрацівників.

За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 994 людини, летальних випадків — 42. Одужали 4516 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (131), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях та в Києві (102).

5 червня від коронавірусу вакциновано 40101 осіб. Одну дозу отримали 39 229 осіб, повністю імунізовані 872 людини.

Нагадаємо, днями в Україні зареєстрували препарат проти COVID-19 AstraZeneca, який виробляється в Італії. Він призначений для проведення вакцинації другою дозою людей, у яких пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення Covishield / AstraZeneca.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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