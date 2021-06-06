Розклад магнітних бурь у червні: що робити метеозалежним
У найближчі тижні на Землі не очікується багато геомагнітних збурень. Це випливає з прогнозу, опублікованого Space Weather Prediction Center.
Так, в перший місяць літа нас чекають дві магнітні бурі — з 11 по 12 червня і з 15 по 17 число.
Найбільш сприйнятливими до магнітних бурь є метеозалежні люди, а також люди з порушеннями роботи серцево-судинної системи. Знаючи, коли будуть магнітні бурі, можна підготуватися до них і полегшити свій стан в період збурень.
У такі дні лікарі рекомендують:
• пити достатню кількість рідини;
• стежити за режимом дня, прагнути до достатньої тривалості нічного сну;
• більше гуляти на свіжому повітрі;
• стежити за показниками артеріального тиску і серцевого ритму, а також уникати занять, які можуть підвищити тиск;
• не сідати за кермо і, якщо є така можливість, провести час в спокійній обстановці;
• утриматися від вживання кави, алкоголю та інших міцних напоїв;
• пити трав'яні чаї;
• відмовитися від смаженої, солоної та жирної їжі.
Варто також мати на увазі, що геомагнітна обстановка змінюється і прогноз може бути відкорегований у майбутньому.
Крім магнітних бур на самопочуття метеозалежних людей впливають також різкі зміни погоди. Тому дуже важливо до них також підготуватися. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в найближчі дні в Україну повернеться циклон, який принесе дощі.936
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