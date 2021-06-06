27.07 / 27.27 32.81 / 33.18
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Розклад магнітних бурь у червні: що робити метеозалежним

11:45 6 червня 2021
магнітні бурі

У найближчі тижні на Землі не очікується багато геомагнітних збурень. Це випливає з прогнозу, опублікованого Space Weather Prediction Center.

Так, в перший місяць літа нас чекають дві магнітні бурі — з 11 по 12 червня і з 15 по 17 число.

Найбільш сприйнятливими до магнітних бурь є метеозалежні люди, а також люди з порушеннями роботи серцево-судинної системи. Знаючи, коли будуть магнітні бурі, можна підготуватися до них і полегшити свій стан в період збурень.

У такі дні лікарі рекомендують:

• пити достатню кількість рідини;

• стежити за режимом дня, прагнути до достатньої тривалості нічного сну;

• більше гуляти на свіжому повітрі;

• стежити за показниками артеріального тиску і серцевого ритму, а також уникати занять, які можуть підвищити тиск;

• не сідати за кермо і, якщо є така можливість, провести час в спокійній обстановці;

• утриматися від вживання кави, алкоголю та інших міцних напоїв;

• пити трав'яні чаї;

• відмовитися від смаженої, солоної та жирної їжі.

Варто також мати на увазі, що геомагнітна обстановка змінюється і прогноз може бути відкорегований у майбутньому.

Крім магнітних бур на самопочуття метеозалежних людей впливають також різкі зміни погоди. Тому дуже важливо до них також підготуватися. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в найближчі дні в Україну повернеться циклон, який принесе дощі.

936

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гороскоп

Яким знакам зодіаку зірки пророкують успіх на службі — гороскоп на 7 червня

Анджеліна Джолі

На честь свого 46-річчя Анджеліна Джолі одягла яскраво-жовту сукню, зрадивши улюбленому чорному кольору

«Надихати&nbsp;— мій талант»: Наташа Корольова похвалилася своїм портретом роботи Тарзана

«Надихати — мій талант»: Наташа Корольова похвалилася своїм портретом роботи Тарзана

Тіна Кароль

Тіна Кароль показала свій будинок і зізналася, з ким живе зараз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.