Розклад магнітних бурь у червні: що робити метеозалежним

У найближчі тижні на Землі не очікується багато геомагнітних збурень. Це випливає з прогнозу, опублікованого Space Weather Prediction Center.

Так, в перший місяць літа нас чекають дві магнітні бурі — з 11 по 12 червня і з 15 по 17 число.

Найбільш сприйнятливими до магнітних бурь є метеозалежні люди, а також люди з порушеннями роботи серцево-судинної системи. Знаючи, коли будуть магнітні бурі, можна підготуватися до них і полегшити свій стан в період збурень.

У такі дні лікарі рекомендують:

• пити достатню кількість рідини;

• стежити за режимом дня, прагнути до достатньої тривалості нічного сну;

• більше гуляти на свіжому повітрі;

• стежити за показниками артеріального тиску і серцевого ритму, а також уникати занять, які можуть підвищити тиск;

• не сідати за кермо і, якщо є така можливість, провести час в спокійній обстановці;

• утриматися від вживання кави, алкоголю та інших міцних напоїв;

• пити трав'яні чаї;

• відмовитися від смаженої, солоної та жирної їжі.

Варто також мати на увазі, що геомагнітна обстановка змінюється і прогноз може бути відкорегований у майбутньому.

Крім магнітних бур на самопочуття метеозалежних людей впливають також різкі зміни погоди. Тому дуже важливо до них також підготуватися. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в найближчі дні в Україну повернеться циклон, який принесе дощі.

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