8 червня — Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку
Пухлина головного мозку — одне з небезпечних захворювань, яке становить близько 9% від загальної кількості всіх новоутворень і займає 5 місце серед пухлин інших локалізацій. Про це повідомляє Національний канцер-реєстр України.
В країні в 2019 році було виявлено 1879 випадків, причому майже половина пацієнтів після встановлення діагнозу прожили менше року. Профілактичний медичний огляд виявив пухлини тільки у 1,6% хворих.
Пухлина головного мозку може виникнути у людини будь-якого віку. Але більшість складають діти у віці до 15 років і люди старше 65 років.
Симптоми залежать від типу, розміру та розташування пухлини:
- головний біль — прогресує і може супроводжуватися блювотою або неврологічними симптомами;
- судоми — в руці або нозі у вигляді посмикувань, доходять до втрати свідомості;
- психічні порушення — слабшає пам'ять, людина стає неуважною та дратівливою;
- втома, слабкість — не проходять після сну або відпочинку, часто це супроводжуються апатією або депресією;
- нудота і блювота — виникають на тлі головного болю;
- оніміння або поколювання рук і ніг — переважно на одному боці тіла.
Такі симптоми супроводжують і багато інших хвороб, тому важливо своєчасно записатися на прийом до лікаря.
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Фото: https://ua.depositphotos.com81
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