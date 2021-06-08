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Здоров'я та медицина

8 червня — Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку

19:06 8 червня 2021
Томограма

Пухлина головного мозку — одне з небезпечних захворювань, яке становить близько 9% від загальної кількості всіх новоутворень і займає 5 місце серед пухлин інших локалізацій. Про це повідомляє Національний канцер-реєстр України.

В країні в 2019 році було виявлено 1879 випадків, причому майже половина пацієнтів після встановлення діагнозу прожили менше року. Профілактичний медичний огляд виявив пухлини тільки у 1,6% хворих.

Пухлина головного мозку може виникнути у людини будь-якого віку. Але більшість складають діти у віці до 15 років і люди старше 65 років.

Симптоми залежать від типу, розміру та розташування пухлини:

  • головний біль — прогресує і може супроводжуватися блювотою або неврологічними симптомами;
  • судоми — в руці або нозі у вигляді посмикувань, доходять до втрати свідомості;
  • психічні порушення — слабшає пам'ять, людина стає неуважною та дратівливою;
  • втома, слабкість — не проходять після сну або відпочинку, часто це супроводжуються апатією або депресією;
  • нудота і блювота — виникають на тлі головного болю;
  • оніміння або поколювання рук і ніг — переважно на одному боці тіла.

Такі симптоми супроводжують і багато інших хвороб, тому важливо своєчасно записатися на прийом до лікаря.

Раніше повідомлялося, що коронавірус може викликати запалення підшлункової залози.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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