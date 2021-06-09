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Здоров'я та медицина

Україну перевели у «зелену» зону карантину: що дозволено

11:11 9 червня 2021
Андріївський Узвіз

В Україні, де станом на ранок середи, 9 червня, було зафіксовано понад 1,3 тисяч нових хворих ковідом, всі регіони країни увійшли до «зеленої» зони.

У МОЗ зазначають, що, перехід у «зелену» зону здійснюється, якщо немає сплесків захворюваності на COVІD-19, а заповнюваність лікарняних ліжок пацієнтами з коронавирусною інфекцією знаходиться на рівні п'яти відсотків.

Ослаблення карантинних заходів не означає, що всі введені на час пандемії правила скасовуються.

Нагадаємо, що днями уряд України переглянув перелік обмежень адаптивного карантину, чинного до 30 червня 2021 року, дещо пом'якшивши правила.

Фото: https://ua.depositphotos.com .

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