Чи можна привезти з курорту «чорну цвіль»: лікар Комаровський розвінчав популярну страшилку

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розвіяв популярний міф про смертельно небезпечну «чорну цвіль», яка поширилася на курортах Індії та Єгипту. За словами Комаровського, небезпека перебільшена, хоча людям, що недавно пройшли курс лікування проти важких захворювань, дійсно потрібно бути дуже уважними. Про це спеціаліст розповів на своєму YouTube-каналі.

Лікар визнає: для спалаху мукормікозу (інфекції, спричиненої мукоровим грибком) повинні зійтися кілька несприятливих чинників. Наприклад, підвищує ризик недавно перенесена коронавірусна інфекція. Пов'язано це з тим, що при ковіді часто невиправдано призначають тривалий курс кортикостероїдів.

Є й інші чинники, що залишають імунну систему беззахисною перед «чорною пліснявою». «Одним з найбільш небезпечних станів є неконтрольований (або навіть недіагностований) цукровий діабет II типу. Коронавірус плюс дексаметазон плюс цукровий діабет порушують роботу слизових оболонок», — пояснює лікар.

Також небезпечним станом є онкологічні захворювання, нейтропенія, перенесена хіміотерапія, період після пересадки органів або стовбурових клітин. Також захворювання може розвиватися на фоні дефіциту білка або надлишку заліза в організмі (гемохроматоз).

Комаровський пропонує боротися не з чорною пліснявою як такою, а усунути фактори ризику. «Не пийте гормони, якщо вам їх не призначили, контролюйте рівень цукру в крові, не приймайте безконтрольно препарати заліза», — радить лікар. Якщо ж контакту зі спорами грибів ніяк не уникнути (при роботі на городі, в саду, на присадибній ділянці), допоможуть захисний одяг і респіратор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Індії захворілим мукормікозом в особливо запущених випадках доводиться проводити операцію з видалення одного або обох очей.

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