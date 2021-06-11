14 червня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість невролог Ольга Коваленко

— Зміни в шийному відділі хребта призводять до порушення кровопостачання головного мозку і проявляються багатьма неприємними симптомами: запамороченням, стрибками тиску, онімінням і болем у руках, порушенням сну, — розповідає невролог, рефлексотерапевт, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я імені П. Л. Шупика доктор медичних наук Ольга Коваленко.

— Хто в групі ризику?

— Люди, у яких були навіть легкі травми шиї. Їх може отримати і новонароджений під час ускладнених пологів, і той, хто виконує неприпустимі вправи, які тиражує Інтернет. Небезпечна безграмотна мануальна терапія. Нерідко шия страждає при різкому гальмуванні транспорту, коли голова різко йде вперед і відкидається назад (хлистовий удар).

У групі ризику люди, які відчувають тривале статичне навантаження: ті, хто працює за комп'ютером або зловживає проведенням часу над гаджетами. Також представники професій, які потребують вимушеної пози: стоматологи, лаборанти, швачки та інші. Частіше страждають люди з аномаліями в шийному відділі хребта та артеріях, що живлять головний мозок.



Які ознаки порушення кровопостачання головного мозку? Чи можна поліпшити стан шийного відділу хребта самостійно? Як позначаються на нервовій системі наслідки COVID-19? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 14 червня, з 12:00 до 13:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість невролог доктор медичних наук Ольга Євгенівна Коваленко. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 24 червня

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