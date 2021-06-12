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Здоров'я та медицина

В Україні за добу 62 062 людини щеплено проти COVID-19

9:39 12 червня 2021
вакцинація

В Україні 11 червня 62062 людини вакцинувалися проти COVID-19. Добою раніше щеплення отримали 54329 осіб.

У МОЗ повідомили, що 11 червня одну дозу отримали 35680 осіб, повністю імунізовані — 26382 людини.

А всього з початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 430 992 людини.

За минулу добу в Україні зафіксовано 1274 нових випадків захворювання COVID-19.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Нагадаємо, у зв'язку зі зменшенням кількості хворих COVID-19, з 9 червня всі регіони України переведені в «зелену» карантинну зону.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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