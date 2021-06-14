Вакцинація вагітних від коронавірусу: в МОЗ розповіли про необхідність та ризики

В Україні з 12 червня працюють більше 30 пунктів вакцинації від коронавірусу в 13 областях. У МОЗ розповіли про вакцинацію для вагітних жінок.

Медики відзначили, що вагітні можуть важче переносити COVID-19. Тому Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам обговорити можливість вакцинації зі своїм лікарем.

Особливо це стосується жінок з групи ризику, які працюють в ковідній лікарні або мають супутні захворювання.



Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендується прищеплювати мРНК-вакциною (в Україні поки використовується тільки одна така вакцина — Comirnaty від Pfizer-BioNTech).

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар повинен розповісти їй про співвідношення ризиків й користі від другого щеплення.

На основі цього жінка сама повинна вирішувати, отримати другу дозу цієї ж вакцини під час вагітності або вже після пологів.

Жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть щепитися вакцинами Comirnaty / Pfizer-BioNTech й AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняється робити щеплення вагітним та жінкам, які годують грудним молоком.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як і де вакцинуватися українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Криму й Севастополя.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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