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Здоров'я та медицина

Лікування антитілами недостатньо ефективне при симптоматичному COVID-19: дослідження AstraZeneca

13:30 15 червня 2021
Вакцина

Англо-шведський виробник ліків AstraZeneca, європейську вакцину якого завезли в Україну, заявив, що лікування антитілами AZD7442 недостатньо ефективне при впливі нового коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Компанія провела дослідження, учасниками яких були невакциновані дорослі старші 18 років з підтвердженим впливом коронавірусу протягом останніх восьми днів.

В результаті AZD7442 знизив ризик розвитку симптоматичного COVID-19 на 33% в порівнянні з плацебо, що не було статистично значущим, повідомляє виробник.

Виконавчий віце-президент AstraZeneca Мене Пангалос зазначив, що препарат, тим не менш, підвищує захист проти симптоматичних захворювань.

AstraZeneca продовжує дослідження лікування. Нагадаємо, компанія залучила швейцарського виробника контрактів Lonza (LONN.S) до виробництва антитіл в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир, починаючи з першої половини 2021 року.

Раніше повідомлялося, що головний санлікар України розповів про можливості змішування вакцин.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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