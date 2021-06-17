Випадки повторного зараження коронавірусом поодинокі і розглядаються як виняток: лікар-інфекціоніст

В Україні прискорилися темпи вакцинації, а щеплених двома дозами вже більше 313 тисяч. Тим часом лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський під час прямої лінії в «ФАКТАХ» роз'яснив, що людям, які перенесли COVID-19, не обов'язково робити щеплення — їхній імунітет і так досить міцний для протистояння захворюванню.

Дубровський показав, як позначиться на імунітеті вакцинація, якщо людина вже хворіла коронавірусом.

«У 92 відсотків пацієнтів, яких ми спостерігали близько року, зберігся прекрасний рівень антитіл. Ніхто не захворів повторно. Цифри збігаються з результатами досліджень в інших країнах — імунітет є, і він тривалий. Але ця інформація не висвітлюється належно, часто тільки нагнітається негатив. Постійно говориться, що багато повторно заражених людей. Хоча це не так. Випадки поодинокі і розглядаються як виняток», — пояснив Дубровський.

Лікар наполягає, що потрібно правильно інтерпретувати показники аналізів:

«Якщо виявлений маркер гострого процесу — імуноглобуліни М, це не означає, що людина заразилася повторно — вони можуть зберігатися до півроку. Буває, що титри антитіл з часом знижуються, і люди нервують: „Імунітет пропадає“. Але більш важлива не цифра антитіл, а рівень захисних Т-клітин. А вони є практично у всіх перехворілих. На восьмому місяці досліджень у кожного п'ятого антитіла впали практично до нуля. Але через деякий час майже у всіх вони почали підніматися. Це означає, що при зустрічі з хворим імунна система в лічені години розпізнавала вірус і нейтралізувала його, навіть непомітно для людини».

Нагадаємо, раніше хірург і пульмонолог Євген Симонець розповів «ФАКТАМ», як правильно відновлюватися після перенесеного коронавірусу і чому перш, ніж лікувати ГРВІ, важливо спочатку виключити COVID-19.

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