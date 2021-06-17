Постковідний синдром: лікар-інфекціоніст назвав причини

Для здоров'я людини небезпечний не сам коронавірус, а те, на яке «підгрунтя» він впаде — це залежить від стану здоров'я людини, яка захворіла. Про це під час прямої телефонної лінії «ФАКТІВ» заявив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський.

Так він відповів на запитання, від чого залежить розвиток постковідного синдрому і чи можна спрогнозувати появу ускладнень.

«Якщо людина спочатку має проблеми з судинами, серцем, легенями, то ризик постковідного синдрому високий, як і у людей з діабетом, порушенням щитовидної залози», — відповів медик і нагадав, що ковідні пацієнти п'ють безліч зайвих ліків, які найчастіше токсичні та вражають внутрішні органи і системи, руйнуючи все всередині.

За його словами, важкі пацієнти потребують серйозного лікування, а легкі хворі у багатьох випадках могли б обійтися мінімальною медикаментозною підтримкою, але лікарі перестраховуються, лікуючи легкого пацієнта як важкого, добиваючи внутрішні органи препаратами.

Невропатологи говорять, що постковідні ускладнення зустрічаються не настільки часто, як прийнято вважати, і не пов'язані безпосередньо з коронавірусом. Багато залежить від стабільності психіки.

Пацієнт скаржиться на головний біль, втому, виснаженість, дратівливість, поганий апетит, забуваючи згадати, що у нього безсоння, і без пігулок він спати не може. А безсоння — це пусковий механізм, щоб в організмі все посипалося.

«Ось чому складно чітко розділити справжній постковідний синдром і загострення хронічних хвороб на тлі підвищеної нервозності. Хоча типові ускладнення після хвороби є. Одна з причин у тому, що нація явно не здорова. Багато людей ведуть згубний для здоров'я спосіб життя, що підриває імунітет: зловживають тютюном, алкоголем, мало рухаються, переїдають. Саме ожиріння збільшує ризик важкого перебігу коронавірусної інфекції. Це легко можна пояснити з точки зору імунології: жирова тканина — величезний активний імунний орган, який не реагує належно на будь-яку патологію, посилюючи запалення», — зазначив Євген Дубровський.

Раніше медик заявляв, що людину, у якої реєструються будь-які титри антитіл, прищеплювати проти коронавірусу недоцільно. Євген Дубровський відзначав, що, згідно з даними досліджень, для тих, хто перехворів, повторна зустріч з хворою людиною не є небезпечною: швидко активуються захисні клітини імунної системи — і результати аналізів показують зростання рівня антитіл.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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