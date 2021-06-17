Що робити при укусі кліща: в МОЗ розповіли про симптоми і наслідки

В лісах і парках України триває сезон кліщів. У МОЗ розповіли, як не пропустити небезпечні симптоми і що робити, якщо укусу кліща уникнути не вдалося. Крім того, фахівці переглянули інструкції і визнали безглуздою здачу кліща на аналіз в лабораторію.

При укусі кліща медики радять по можливості звернутися в травмпункт, де допоможуть видалити паразита. Якщо потрапити до лікаря немає можливості, то доведеться видаляти кліща самостійно, в ідеалі — спеціальним пристроєм з петлею, в крайньому випадку — стерильною голкою. Важливо, щоб в шкірі не залишився хоботок кліща. Рану потрібно обробити антисептиком, руки вимити з милом і теж обробити. До візиту до лікаря не варто ні здавати аналізи, ні тим більше приймати антибіотики.

Раніше медики радили віднести кліща на аналіз в лабораторію. Тепер ця рекомендація скасована. Аналіз в лабораторії часто виявляється неінформативним. Виявлені борелії не означають хворобу Лайма, а відсутність патогенних мікроорганізмів не означає, що людина не заразилася.

Термінова медична допомога потрібна при появі еритеми — почервоніння, яке поступово збільшується в розмірах. Проявитися симптом може протягом місяця після укусу. Еритема може вказувати на хворобу Лайма, яка приводить до враження м'язів, нервів, судин і до загальної інвалідності. Симптомами хвороби Лайма також є головний біль, слабкість, ломота в тілі.

Ще одна хвороба, яка переноситься шкідниками, це кліщовий енцефаліт. Він починається з головного болю, гарячки, нудоти, безсоння або навпаки, сильної сонливості. Хвороба смертельно небезпечна, при появі симптомів важливо не зволікати з візитом до фахівця.

В якості профілактики МОЗ радить не заходити в високу траву, періодично на прогулянці оглядати себе і дітей, так як момент укусу кліща найчастіше не відчувається людиною. Також корисні одяг з довгим рукавом і закрите взуття.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський розповів, в які місця найчастіше кусають кліщі і чи потрібна українцям щеплення проти кліщового енцефаліту.

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